Португалия – Венгрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
14 октября сборные Португалии и Венгрии проводят матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе F.
Команды проводят поединок на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа F. 14 октября
Португалия – Венгрия – 2:1 (матч продолжается)
Голы: Роналду, 22, 45+3 – Салаи, 8
ГОЛ! 0:1 Салаи, 8 мин.
ГОЛ! 1:1 Роналду, 22 мин.
ГОЛ! 2:1 Роналду, 45+3 мин.
События матча
