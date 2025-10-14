Португалия – Венгрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 октября сборные Португалии и Венгрии проводят матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе F.

Команды проводят поединок на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа F. 14 октября

Португалия – Венгрия – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Роналду, 22, 45+3 – Салаи, 8

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Салаи, 8 мин.

ГОЛ! 1:1 Роналду, 22 мин.

ГОЛ! 2:1 Роналду, 45+3 мин.