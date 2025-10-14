Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португалия – Венгрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ЧМ. Квалификация. Европа
Португалия
14.10.2025 21:45 – FT 2 : 2
Венгрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
14 октября 2025, 23:11 |
456
0

Португалия – Венгрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

14 октября 2025, 23:11 |
456
0
Португалия – Венгрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября сборные Португалии и Венгрии проводят матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе F.

Команды проводят поединок на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа F. 14 октября

Португалия – Венгрия – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Роналду, 22, 45+3 – Салаи, 8

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Салаи, 8 мин.

ГОЛ! 1:1 Роналду, 22 мин.

ГОЛ! 2:1 Роналду, 45+3 мин.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Венгрия), асcист Daniel Lukacs.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия), асcист Нуно Мендеш.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия), асcист Нелсинью Семеду.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Аттила Салаи (Венгрия), асcист Доминик Собослаи.
По теме:
Италия разгромила Израиль и продолжает погоню за Норвегией
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Плачевное положение Грузии. Испания и Турция выиграли матчи квалификации ЧМ
Аттила Салаи Криштиану Роналду видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу сборная Венгрии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турция – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 14 октября 2025, 23:22 0
Турция – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Турция – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Футбол | 14 октября 2025, 06:23 22
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед

Сине-желтые переиграли команду Азербайджана в Кракове со счетом 2:1

Звезда сборной Украины принял решение сменить клуб. Есть интерес из АПЛ
Футбол | 14.10.2025, 18:20
Звезда сборной Украины принял решение сменить клуб. Есть интерес из АПЛ
Звезда сборной Украины принял решение сменить клуб. Есть интерес из АПЛ
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.10.2025, 00:28
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
Футбол | 14.10.2025, 07:41
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЮ: «Это будет трагедия, если с Усиком это все-таки случится»
Тони БЕЛЛЮ: «Это будет трагедия, если с Усиком это все-таки случится»
13.10.2025, 23:30
Бокс
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
13.10.2025, 06:59 15
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
13.10.2025, 06:12 2
Бокс
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
14.10.2025, 09:30 7
Футбол
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 3
Футбол
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
13.10.2025, 21:50 1
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 236
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем