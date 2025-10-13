Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер ЛНЗ рассказал о спарринге с Александрией
Украина. Премьер лига
13 октября 2025, 20:58 | Обновлено 13 октября 2025, 21:29
132
0

Тренер ЛНЗ рассказал о спарринге с Александрией

Черкасчанам еще есть над чем работать

13 октября 2025, 20:58 | Обновлено 13 октября 2025, 21:29
132
0
Тренер ЛНЗ рассказал о спарринге с Александрией
ФК ЛНЗ

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от спарринга с «Александрией», в котором его подопечные одержали победу – 2:1.

«Удалось задействовать всех подопечных, которые были в моем распоряжении. Конечно, не обошлось без отработки определенных тактических схем под нашего следующего соперника в УПЛ – «Колос». Ведь ковалевцы опасны в переходной фазе и нужно быть готовыми к их контратакам. Предоставили возможность проявить себя и футболистам, у которых недостаточная игровая практика.

Считаю, что контрольный матч именно с «горожанами» оправдал ожидания, хотя мы с ними недавно уже встречались в УПЛ – в 5 туре.

Вчера черкасчане контролировали ход событий на поле и, на мой взгляд, заслуженно взяли реванш за поражение в чемпионате. Александрийцы реализовали единственный голевой момент, мы же забили дважды, однако еще несколькими выгодными возможностями не воспользовались. Хотя постепенно прицел удается исправлять, но еще есть над чем работать, в частности, над компактностью у своих владений.

Важно, что несмотря на довольно жесткую борьбу, мы вернулись домой без травм.

После дня отдыха завтра начинаем непосредственную подготовку к календарному противостоянию 9 тура с «Колосом», которое состоится 19 октября».

Сейчас черкасчане занимают в чемпионате шестое место, набрав 14 очков.

По теме:
ФОТО. Экс-футболиста сборной Украины вместе с женой заблокировали в авто
Женская сборная Украины объявила состав на матчи со Словакией и Румынией
Игорь КОГУТ: «Этот спарринг пойдет нам в плюс»
ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Александрия ЛНЗ - Александрия Виталий Пономарев
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БУРЯК: «Сборная, где играют Забарный и Миколенко, пропускает три мяча»
Футбол | 13 октября 2025, 20:02 6
БУРЯК: «Сборная, где играют Забарный и Миколенко, пропускает три мяча»
БУРЯК: «Сборная, где играют Забарный и Миколенко, пропускает три мяча»

Бывший футболист «Динамо» оценил игру сборной Украины в отборе на ЧМ-2026

Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Футбол | 13 октября 2025, 00:02 7
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо

Тренер не видит в своей тактической схеме Буяльского

Ребров опроверг миф, связанный со сборной Украины
Футбол | 13.10.2025, 21:11
Ребров опроверг миф, связанный со сборной Украины
Ребров опроверг миф, связанный со сборной Украины
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Футбол | 13.10.2025, 20:17
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Перес уже дал ответ
Футбол | 13.10.2025, 00:10
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Перес уже дал ответ
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Перес уже дал ответ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 8
Другие виды
Быстрый нокаут. Известный боксер из Украины уничтожил соперника за 2 раунда
Быстрый нокаут. Известный боксер из Украины уничтожил соперника за 2 раунда
11.10.2025, 19:40
Бокс
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 4
Футбол
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
13.10.2025, 07:50 6
Футбол
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05 2
Снукер
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
12.10.2025, 16:11 2
Футбол
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем