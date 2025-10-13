Тренер ЛНЗ рассказал о спарринге с Александрией

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от спарринга с «Александрией», в котором его подопечные одержали победу – 2:1.

«Удалось задействовать всех подопечных, которые были в моем распоряжении. Конечно, не обошлось без отработки определенных тактических схем под нашего следующего соперника в УПЛ – «Колос». Ведь ковалевцы опасны в переходной фазе и нужно быть готовыми к их контратакам. Предоставили возможность проявить себя и футболистам, у которых недостаточная игровая практика.

Считаю, что контрольный матч именно с «горожанами» оправдал ожидания, хотя мы с ними недавно уже встречались в УПЛ – в 5 туре.

Вчера черкасчане контролировали ход событий на поле и, на мой взгляд, заслуженно взяли реванш за поражение в чемпионате. Александрийцы реализовали единственный голевой момент, мы же забили дважды, однако еще несколькими выгодными возможностями не воспользовались. Хотя постепенно прицел удается исправлять, но еще есть над чем работать, в частности, над компактностью у своих владений.

Важно, что несмотря на довольно жесткую борьбу, мы вернулись домой без травм.

После дня отдыха завтра начинаем непосредственную подготовку к календарному противостоянию 9 тура с «Колосом», которое состоится 19 октября».

Сейчас черкасчане занимают в чемпионате шестое место, набрав 14 очков.