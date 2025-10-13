Владислав ВАНАТ: «Возможно, Франция проигрывает все свои игры»

Форвард национальной сборной Украины Владислав Ванат заявил, что у «сине-желтых» есть все шансы занять первое место в отборочном этапе к чемпионату мира 2026 года.

– Влад, второе место и выход в плей-офф для сборной Украины – это будет максимум, учитывая начало отбора?

– Футбол – штука непредсказуемая, возможно, Франция проигрывает все свои игры, может быть. Конечно, это маленький шанс, но все может быть, мне сложно сказать. Возможно, это будет и хороший результат, а может быть и плохой, – сказал Ванат.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей. Франция возглавляет квартет с 9 баллами.