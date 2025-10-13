Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав ВАНАТ: «Возможно, Франция проигрывает все свои игры»
Чемпионат мира
13 октября 2025, 16:58 |
535
4

Владислав ВАНАТ: «Возможно, Франция проигрывает все свои игры»

Форвард верит в успех национальной сборной Украины

13 октября 2025, 16:58 |
535
4 Comments
Владислав ВАНАТ: «Возможно, Франция проигрывает все свои игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард национальной сборной Украины Владислав Ванат заявил, что у «сине-желтых» есть все шансы занять первое место в отборочном этапе к чемпионату мира 2026 года.

– Влад, второе место и выход в плей-офф для сборной Украины – это будет максимум, учитывая начало отбора?

– Футбол – штука непредсказуемая, возможно, Франция проигрывает все свои игры, может быть. Конечно, это маленький шанс, но все может быть, мне сложно сказать. Возможно, это будет и хороший результат, а может быть и плохой, – сказал Ванат.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей. Франция возглавляет квартет с 9 баллами.

По теме:
Георгий СУДАКОВ: «Я должен был получить эту награду, но Миколенко...»
ФОТО. Диего Арройо из Шахтера сыграл товарищеский матч за сборную Боливии
Скандал в Турции. Вратарь самовольно покинул расположение сборной
сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Украинская ассоциация футбола Владислав Ванат сборная Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Теннис | 13 октября 2025, 12:47 9
Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо

Юлия в двух сетах переиграла представительницу Казахстана в первом раунде турнира

Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Футбол | 12 октября 2025, 16:11 2
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко

Грэм Бэйли поделился деталями ситуации

Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Футбол | 13.10.2025, 06:23
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Исландия – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 13.10.2025, 16:02
Исландия – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Футбол | 12.10.2025, 16:29
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Любчик Гринчук
Переконаний, що наші футбольори - дебіли!!! Ось вам ще один приклад))))
Ответить
0
Sergei2112
Ага,проиграет,,,
Начнет сегодня с Азербайджана
Надо успеть сегодня попасть в контору,сделать ставку на победу Азербайджана-тогда пару лет точно можно не работать
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Ванат ти e-вanat?Навіть,якщо французи програють,то що Україна всі виграє?"накурився"?Нашим хочаб сьогодні перемогти!
Ответить
0
Популярные новости
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
11.10.2025, 17:00 19
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 3
Футбол
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
11.10.2025, 16:11 11
Теннис
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем