Топ-менеджер Подолья: «Не знаю. Впервые слышу об этом»

Исполнительный директор «Подолья» Александр Воловик отреагировал на информацию о возможном прекращении финансирования из-за провального старта сезона в Первой лиге Украины.

– У меня такой информации нет, не знаю. В первый раз слышу об этом. Просто было собрание, на котором были озвучены внутренние проблемы, что нет результата. И все.

– То есть, не было ультиматума от руководства о прекращении финансирования, если результаты команды не улучшатся.

– Нет, не было.

- Какая в целом ситуация в команде сейчас, учитывая место в таблице? Есть ли доверие к тренерскому штабу и игрокам со стороны руководства?

– Если тренера не уволили, значит [доверие] еще есть. Прямо с лета команду покинуло много основных футболистов, на которых мы рассчитывали. Обновился состав, многие молодые сейчас.

– То есть, это и есть очевидные причины неутешительных результатов на поле?

– Не на все сто процентов, но на процентов 60 да, – сказал Воловик.

В нынешнем сезоне Подолье занимает 15-ю строчку Первой лиги Украины, имея в своем активе 4 турнирных балла после 10 сыгранных матчей. Подолью было засчитано техническое поражение в матче против Прикарпатья, который они выиграли.