Сборная Ганы вышла в финальный раунд чемпионат мира 2026

Сборная Ганы вышла в финальный раунд чемпионата мира 2026.

12 октября в Аккре состоялся матч 10-го раунда африканской квалификации ЧМ-2026 между сборными Ганы и Коморских островов. Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 47-й минуте забил Мохаммед Кудус после передачи Томаса Партея.

Эта победа позволила сборной Ганы, которая носит прозвище Черные звезды, выиграть группу и получить путевку на чемпионат мира 2026.

Уже известна 21 команда из 48, которые примут участие в ЧМ-2026:

КОНКАКАФ: Мексика, США, Канада

Азия: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия

Африка: Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана

Океания: Новая Зеландия

Чемпионат мира 2026. Квалификация (Африка)

10-й тур. 12 октября 2025. Аккра (Гана)

Гана – Коморские острова – 1:0

Гол: Мохаммед Кудус, 47

