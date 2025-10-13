Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сборная Ганы вышла в финальный раунд чемпионат мира 2026
Чемпионат мира
13 октября 2025, 01:47 | Обновлено 13 октября 2025, 02:02
Сборная Ганы вышла в финальный раунд чемпионат мира 2026

Черные звезды в квалификации обыграли команду Коморских островов

Сборная Ганы вышла в финальный раунд чемпионат мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Ганы вышла в финальный раунд чемпионата мира 2026.

12 октября в Аккре состоялся матч 10-го раунда африканской квалификации ЧМ-2026 между сборными Ганы и Коморских островов. Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 47-й минуте забил Мохаммед Кудус после передачи Томаса Партея.

Эта победа позволила сборной Ганы, которая носит прозвище Черные звезды, выиграть группу и получить путевку на чемпионат мира 2026.

Уже известна 21 команда из 48, которые примут участие в ЧМ-2026:

  • КОНКАКАФ: Мексика, США, Канада
  • Азия: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия
  • Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия
  • Африка: Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана
  • Океания: Новая Зеландия

Чемпионат мира 2026. Квалификация (Африка)

10-й тур. 12 октября 2025. Аккра (Гана)

Гана – Коморские острова – 1:0

Гол: Мохаммед Кудус, 47

Результаты матчей игрового дня

Турнирные таблицы

Інфографіка

По теме:
Румыния – Австрия – 1:0. Победный мяч для Луческу на 90+5 мин. Видео гола
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Эстония – Молдова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ЧМ-2026 по футболу сборная Ганы по футболу сборная Коморских островов по футболу Мохаммед Кудус Томас Партей
