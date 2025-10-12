С голом Хойлунда. Дания дома одолела Грецию и забралась на 1-е место группы
Греция лишилась шансов выйти на мундиаль
В воскресенье, 12 октября, состоялся матч четвертого тура квалификации чемпионата мира в группе C, в котором встретились сборные Дании и Греции.
Поединок проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
Хозяева поля сняли все вопросы по победителю еще в первом тайме, забив три мяча, на которые греки ничем не смогли ответить. Во втором тайме Греция сумела отыграть всего один мяч – победа Дании со счетом 3:1.
С 10 баллами после четырех туров Дания забралась на первое место группы, опередив Шотландию. Греция с тремя баллами после аналогичного количества матчей потеряла шансы на выход на чемпионат мира.
Квалификация чемпионата мира. Группа C. 4-й тур
Дания – Грецяи – 3:1
Голы: Хойлунд, 13, Андерсен, 40, Дамсгор, 41 – Цолис, 69
