Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С голом Хойлунда. Дания дома одолела Грецию и забралась на 1-е место группы
ЧМ. Квалификация. Европа
Дания
12.10.2025 21:45 – FT 3 : 1
Греция
Чемпионат мира
12 октября 2025, 23:42 | Обновлено 13 октября 2025, 00:30
С голом Хойлунда. Дания дома одолела Грецию и забралась на 1-е место группы

Греция лишилась шансов выйти на мундиаль

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Дании

В воскресенье, 12 октября, состоялся матч четвертого тура квалификации чемпионата мира в группе C, в котором встретились сборные Дании и Греции.

Поединок проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Хозяева поля сняли все вопросы по победителю еще в первом тайме, забив три мяча, на которые греки ничем не смогли ответить. Во втором тайме Греция сумела отыграть всего один мяч – победа Дании со счетом 3:1.

С 10 баллами после четырех туров Дания забралась на первое место группы, опередив Шотландию. Греция с тремя баллами после аналогичного количества матчей потеряла шансы на выход на чемпионат мира.

Квалификация чемпионата мира. Группа C. 4-й тур

Дания – Грецяи – 3:1

Голы: Хойлунд, 13, Андерсен, 40, Дамсгор, 41 – Цолис, 69

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Христос Дзолис (Греция), асcист Фотис Иоаннидис.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Дания), асcист Виктор Фрохольдт.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Йоахим Андерсен (Дания), асcист Миккель Дамсгор.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Дания).
По теме:
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Эстония – Молдова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Праздник для Луческу. Румыния в важнейшем матче вырвала победу у Австрии
сборная Дании по футболу сборная Греции по футболу ЧМ-2026 по футболу Христос Цолис Расмус Хойлунд Миккель Дамсгор Йоаким Андерсен
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
