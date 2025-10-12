Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
12 октября 2025, 22:43
519
2

Сергей РЕБРОВ: «Я не могу сказать, что он является лидером сборной Украины»

Тренер сборной Украины – о Назарии Волошине

12 октября 2025, 22:43 |
519
2 Comments
Сергей РЕБРОВ: «Я не могу сказать, что он является лидером сборной Украины»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о футболисте «Динамо» Назарии Волошине.

«К сожалению, у нас нет времени, чтобы давать игрокам максимальную нагрузку, проверять скорость. Но считаю, что Назарий Волошин показал хорошую игру в Исландии. Но вместе с тем не могу сказать, что он уже лидер сборной. Ему нужно показывать высокий уровень и в клубе, и в национальной команде. Каждый игрок, который выходит – нет разницы 90 минут, пять или десять.

Я вижу, что все играют на максимуме. Это была вторая игра Назария за национальную сборную и он очень помог нам», – сказал Ребров.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил информацию о состоянии хавбека «Брентфорда» Егора Ярмолюка, который пропустил матч с Исландией.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Назар Волошин (Динамо) Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
nicksaf
А хто лідер, отой Судаков? 
_ Moore
Хто з'їв 28% України? (в заголовку)
