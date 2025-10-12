Сергей РЕБРОВ: «Я не могу сказать, что он является лидером сборной Украины»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о футболисте «Динамо» Назарии Волошине.

«К сожалению, у нас нет времени, чтобы давать игрокам максимальную нагрузку, проверять скорость. Но считаю, что Назарий Волошин показал хорошую игру в Исландии. Но вместе с тем не могу сказать, что он уже лидер сборной. Ему нужно показывать высокий уровень и в клубе, и в национальной команде. Каждый игрок, который выходит – нет разницы 90 минут, пять или десять.

Я вижу, что все играют на максимуме. Это была вторая игра Назария за национальную сборную и он очень помог нам», – сказал Ребров.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил информацию о состоянии хавбека «Брентфорда» Егора Ярмолюка, который пропустил матч с Исландией.