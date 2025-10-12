Сергей РЕБРОВ: «Я не могу сказать, что он является лидером сборной Украины»
Тренер сборной Украины – о Назарии Волошине
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о футболисте «Динамо» Назарии Волошине.
«К сожалению, у нас нет времени, чтобы давать игрокам максимальную нагрузку, проверять скорость. Но считаю, что Назарий Волошин показал хорошую игру в Исландии. Но вместе с тем не могу сказать, что он уже лидер сборной. Ему нужно показывать высокий уровень и в клубе, и в национальной команде. Каждый игрок, который выходит – нет разницы 90 минут, пять или десять.
Я вижу, что все играют на максимуме. Это была вторая игра Назария за национальную сборную и он очень помог нам», – сказал Ребров.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил информацию о состоянии хавбека «Брентфорда» Егора Ярмолюка, который пропустил матч с Исландией.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский полузащитник «Бенфики» может пропустить следующую игру своей команды
Бывший игрок «Динамо» – о матче отбора на ЧС-2026