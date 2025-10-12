История: впервые за 24 года года трофей Мастерса завоевал квалифайер

12 октября Валентен Вашеро (Монако, ATP 204) завоевал трофей хардового турнира ATP 1000 в Шанхае (Китай), где стартовал с квалификации.

С момента введения формата Мастерсов в 1990 году Вашеро стал всего лишь третьим игроком, прошедшим квалификацию и выигравшим трофей ATP 1000, после Роберто Каретеро (Гамбург-1996) и Альберта Портаса (Гамбург, 2001).

На своем пути Валентен переиграл Нишеша Басаваредди, Лиама Драксла, Ласло Дьере, Александра Бублика, Томаша Махача, Таллона Грикспора, Хольгера Руне, Новака Джоковича и Артура Риндеркнеша.

Интересно, что Вашеро мог не сыграть даже в отборе Шанхая – он попал в квалификацию из альтернативного списка после отказа итальянца Луки Нарди.

Вашеро также стал самым низкорейтинговым теннисистом, которому удалось стать чемпионом Мастерса. Предыдущий рекорд принадлежал Борне Чоричу (АТР 162 – Цинциннати-2022).

С понедельника Валентен станет 40-й ракеткой мира, дебютируя в топ-100 рейтинга ATP.