Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. История: впервые за 24 года года трофей Мастерса завоевал квалифайер
ATP
12 октября 2025, 16:33 |
240
0

История: впервые за 24 года года трофей Мастерса завоевал квалифайер

Валентен Вашеро выиграл титул турнира ATP 1000 в Шанхае, стартовав с отбора

12 октября 2025, 16:33 |
240
0
История: впервые за 24 года года трофей Мастерса завоевал квалифайер
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентен Вашеро

12 октября Валентен Вашеро (Монако, ATP 204) завоевал трофей хардового турнира ATP 1000 в Шанхае (Китай), где стартовал с квалификации.

С момента введения формата Мастерсов в 1990 году Вашеро стал всего лишь третьим игроком, прошедшим квалификацию и выигравшим трофей ATP 1000, после Роберто Каретеро (Гамбург-1996) и Альберта Портаса (Гамбург, 2001).

На своем пути Валентен переиграл Нишеша Басаваредди, Лиама Драксла, Ласло Дьере, Александра Бублика, Томаша Махача, Таллона Грикспора, Хольгера Руне, Новака Джоковича и Артура Риндеркнеша.

Интересно, что Вашеро мог не сыграть даже в отборе Шанхая – он попал в квалификацию из альтернативного списка после отказа итальянца Луки Нарди.

Вашеро также стал самым низкорейтинговым теннисистом, которому удалось стать чемпионом Мастерса. Предыдущий рекорд принадлежал Борне Чоричу (АТР 162 – Цинциннати-2022).

С понедельника Валентен станет 40-й ракеткой мира, дебютируя в топ-100 рейтинга ATP.

По теме:
Вашеро стал самым низкорейтинговым чемпионом Мастерса. Чей рекорд он побил?
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Двоюродные братья в трех сетах определили победителя Мастерса в Шанхае
Валентен Вашеро ATP Шанхай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Футбол | 11 октября 2025, 18:59 37
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»

Президент клуба хочет вернуть чемпионство

Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Футбол | 11 октября 2025, 17:00 19
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит

В мадридском клубе будут делать ставку на молодого Франа Гонсалеса

В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
Футбол | 12.10.2025, 12:32
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
Футбол | 11.10.2025, 19:16
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо
Теннис | 12.10.2025, 16:44
Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо
Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 9
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
10.10.2025, 23:23
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 1
Футбол
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем