История: впервые за 24 года года трофей Мастерса завоевал квалифайер
Валентен Вашеро выиграл титул турнира ATP 1000 в Шанхае, стартовав с отбора
12 октября Валентен Вашеро (Монако, ATP 204) завоевал трофей хардового турнира ATP 1000 в Шанхае (Китай), где стартовал с квалификации.
С момента введения формата Мастерсов в 1990 году Вашеро стал всего лишь третьим игроком, прошедшим квалификацию и выигравшим трофей ATP 1000, после Роберто Каретеро (Гамбург-1996) и Альберта Портаса (Гамбург, 2001).
На своем пути Валентен переиграл Нишеша Басаваредди, Лиама Драксла, Ласло Дьере, Александра Бублика, Томаша Махача, Таллона Грикспора, Хольгера Руне, Новака Джоковича и Артура Риндеркнеша.
Интересно, что Вашеро мог не сыграть даже в отборе Шанхая – он попал в квалификацию из альтернативного списка после отказа итальянца Луки Нарди.
Вашеро также стал самым низкорейтинговым теннисистом, которому удалось стать чемпионом Мастерса. Предыдущий рекорд принадлежал Борне Чоричу (АТР 162 – Цинциннати-2022).
С понедельника Валентен станет 40-й ракеткой мира, дебютируя в топ-100 рейтинга ATP.
