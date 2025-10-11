ФОТО. Реакция Андрея Шевченка на победу сборной Украины над Исландией

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на победу сборной Украины над Исландией со счётом 5:3.

В своих Instagram Stories Шевченко опубликовал фото команды в объятиях после финального свистка и короткое, но емкое сообщение:

«ПОБЕДА!! Поздравляю команду и болельщиков! It’s a win!».

Для легенды украинского футбола это был особенно эмоциональный момент – Шевченко не раз подчёркивал, насколько важно сейчас сохранять единство и веру в команду.

Благодаря этой победе сборная Украины продолжает борьбу за выход на крупный турнир, а атмосфера внутри команды – на подъеме.