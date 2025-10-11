ФОТО. Реакция Андрея Шевченка на победу сборной Украины над Исландией
Андрей Шевченко поздравил сборную с победой
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на победу сборной Украины над Исландией со счётом 5:3.
В своих Instagram Stories Шевченко опубликовал фото команды в объятиях после финального свистка и короткое, но емкое сообщение:
«ПОБЕДА!! Поздравляю команду и болельщиков! It’s a win!».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Для легенды украинского футбола это был особенно эмоциональный момент – Шевченко не раз подчёркивал, насколько важно сейчас сохранять единство и веру в команду.
Благодаря этой победе сборная Украины продолжает борьбу за выход на крупный турнир, а атмосфера внутри команды – на подъеме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Благодаря минимальной победе албанцы закрепились на второй позиции в группе
Георгий Судаков получил травму в матче против Исландии