Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Реакция Андрея Шевченка на победу сборной Украины над Исландией
Другие новости
11 октября 2025, 23:45 |
613
0

ФОТО. Реакция Андрея Шевченка на победу сборной Украины над Исландией

Андрей Шевченко поздравил сборную с победой

11 октября 2025, 23:45 |
613
0
ФОТО. Реакция Андрея Шевченка на победу сборной Украины над Исландией
УПЛ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на победу сборной Украины над Исландией со счётом 5:3.

В своих Instagram Stories Шевченко опубликовал фото команды в объятиях после финального свистка и короткое, но емкое сообщение:
«ПОБЕДА!! Поздравляю команду и болельщиков! It’s a win!».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Для легенды украинского футбола это был особенно эмоциональный момент – Шевченко не раз подчёркивал, насколько важно сейчас сохранять единство и веру в команду.

Благодаря этой победе сборная Украины продолжает борьбу за выход на крупный турнир, а атмосфера внутри команды – на подъеме.

По теме:
ФОТО. Гюндоган шокирован рационом новых партнеров. Он запретил продукт
Азербайджан имеет проблему перед игрой с Украиной. Все пошло не по плану
Экс-игрок Динамо объяснил, почему Украина провалилась после перерыва
фото Андрей Шевченко lifestyle сборная Украины по футболу Сергей Ребров чемпионат мира по футболу Украинская ассоциация футбола
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ситуация накалилась. Албания в эмоциональной дуэли одолела Сербию
Футбол | 11 октября 2025, 23:51 0
Ситуация накалилась. Албания в эмоциональной дуэли одолела Сербию
Ситуация накалилась. Албания в эмоциональной дуэли одолела Сербию

Благодаря минимальной победе албанцы закрепились на второй позиции в группе

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
Футбол | 11 октября 2025, 19:16 15
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды

Георгий Судаков получил травму в матче против Исландии

Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Футбол | 11.10.2025, 09:18
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
Футбол | 11.10.2025, 05:22
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Футбол | 11.10.2025, 06:23
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44 1
Бокс
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 3
Футбол
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
10.10.2025, 23:23
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
10.10.2025, 14:54 11
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем