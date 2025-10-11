Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
11 октября 2025, 22:15 | Обновлено 11 октября 2025, 22:36
399
0

Испания – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

11 октября 2025, 22:15 | Обновлено 11 октября 2025, 22:36
399
0
Испания – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Грузии.

Команды играют на стадионе Мануэль Мартинес Валеро в городе Эльче. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Испания – Грузия – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Пино, 26

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Пино, 26 мин.

По теме:
ВИДЕО. Испания выиграла первый тайм у Грузии. Игрок Барсы не забил пенальти
Вирт объяснил, почему Малиновский почти случайно вышел на поле в Исландии
Латвия – Андорра – 2:2. VAR забрал победу. Видео голов и обзор матча
Ереми Пино сборная Испании по футболу сборная Грузии по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Футбол | 11 октября 2025, 00:25 0
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Футбол | 11 октября 2025, 08:33 3
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии

Наставник «сине-желтых» оценил игру Очеретько, Бондаренко и Велетня

Трубин отреагировал на матч Украина – Исландия, где он сильно ошибся
Футбол | 11.10.2025, 22:00
Трубин отреагировал на матч Украина – Исландия, где он сильно ошибся
Трубин отреагировал на матч Украина – Исландия, где он сильно ошибся
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Футбол | 11.10.2025, 08:25
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Теннис | 11.10.2025, 16:11
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 38
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23 1
Бокс
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
10.10.2025, 14:54 11
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем