Испания – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
11 октября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Грузии.
Команды играют на стадионе Мануэль Мартинес Валеро в городе Эльче. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Квалификация
Испания – Грузия – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Пино, 26
ГОЛ! 1:0 Пино, 26 мин.
