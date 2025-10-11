Испания – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

11 октября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Грузии.

Команды играют на стадионе Мануэль Мартинес Валеро в городе Эльче. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

ЧМ-2026. Квалификация

Испания – Грузия – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Пино, 26

(новость обновляется)

