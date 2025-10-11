Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Безумное предложение. Месси и Неймар снова будут играть в одной команде
Major League Soccer
11 октября 2025, 11:49 |
117
0

Безумное предложение. Месси и Неймар снова будут играть в одной команде

В услугах 33-летнего бразильского полузащитника заинтересован «Интер Майами» из MLS

11 октября 2025, 11:49 |
117
0
Безумное предложение. Месси и Неймар снова будут играть в одной команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар 

Атакующий полузащитник «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар продолжит карьеру в чемпионате Major League Soccer после истечения контракта с нынешним клубом.

В услугах 33-летнего футболиста заинтересован «Интер Майами», который планирует объединить в одной команде легендарное трио испанской «Барселоны», где Неймар играл вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Об этом сообщил Sky Sports.

В первую очередь американский клуб планирует продлить сотрудничество с аргентинцем и уругвайцем, после чего начнутся переговоры с Неймаром, который получит привлекательное финансовое предложение. Контракт бразильского футболиста с «Сантосом» заканчивается в декабре нынешнего года.

Месси, Суарес и Неймар выступали в чемпионате Испании с 2014 по 2017 год – за этот период игроки забили суммарно 364 гола и отдали 173 результативные передачи. «Интер Майами» уверен, что воссоединение именитых игроков улучшить прибыль команды.

В нынешнем сезоне бразильский футболист провел 21 матч во всех турнирах, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и три ассиста.

По теме:
Легенда Барселоны: «Я думаю, что это было лучшее решение»
Карпаты интересуются игроком сборной Косово
ВИДЕО. Лионель Месси уже знает, кто станет новой звездой ЧМ-2026
Major League Soccer (MLS) чемпионат Бразилии по футболу Интер Майами Сантос Неймар Лионель Месси Луис Суарес трансферы
Николай Титюк Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Футбол | 11 октября 2025, 08:25 4
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер

«Милан» попытается зимой купить украинца

Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Футбол | 11 октября 2025, 00:25 0
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Ребров принял решение после того, как Шевченко отказал ему в уходе
Футбол | 11.10.2025, 07:25
Ребров принял решение после того, как Шевченко отказал ему в уходе
Ребров принял решение после того, как Шевченко отказал ему в уходе
Маркевич назвал главную проблему сборной Украины после победы в Исландии
Футбол | 11.10.2025, 11:27
Маркевич назвал главную проблему сборной Украины после победы в Исландии
Маркевич назвал главную проблему сборной Украины после победы в Исландии
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Футбол | 11.10.2025, 06:23
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23
Бокс
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 8
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44
Бокс
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 2
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 240
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем