Исландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

10 октября сборные Исландии и Украины проводя матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D.

Команды играют на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа D. 10 октября

Исландия – Украина – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Малиновский, 14

(новость обновляется)

Исландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция