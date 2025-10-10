Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
10 октября 2025, 21:50 | Обновлено 10 октября 2025, 22:14
Исландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Исландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

10 октября сборные Исландии и Украины проводя матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D.

Команды играют на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа D. 10 октября

Исландия – Украина – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Малиновский, 14

(новость обновляется)

Исландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ВИДЕО. Что сделал Миколенко! Как Малиновский забил гол в ворота Исландии
Исландия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
РЕБРОВ: «Ребята понимают, насколько этот матч важен после потери очков»
сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор Руслан Малиновский
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
