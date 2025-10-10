Чемпионат мира10 октября 2025, 21:50 | Обновлено 10 октября 2025, 22:14
4252
0
Исландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
10 октября сборные Исландии и Украины проводя матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D.
Команды играют на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Квалификация
Группа D. 10 октября
Исландия – Украина – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Малиновский, 14
(новость обновляется)
Исландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
