ВИДЕО. Назван лучший гол сентября в УПЛ

УПЛ объявила победителя в голосовании за лучший гол сентября в УПЛ.

Больше всего голосов получил левый защитник «Карпат» Денис Мирошниченко, который в компенсированное время сравнял счет в матче 7 тура УПЛ с «Динамо» (3:3).

Для Мирошниченко этот гол стал первым в сезоне, но это не единственное его результативное действие, поскольку он также имеет на своем счету 4 ассиста в 8 матчах УПЛ.

«Карпаты» после 8 туров занимают 8 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 11 очков. Следующий матч «зелено-белые» сыграют 19 октября в 18:00 во Львове против «Эпицентра».