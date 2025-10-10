Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Назван лучший гол сентября в УПЛ
Украина. Премьер лига
10 октября 2025, 20:18 | Обновлено 10 октября 2025, 20:23
120
0

ВИДЕО. Назван лучший гол сентября в УПЛ

Гол Дениса Мирошниченко в ворота Динамо стал лучшим в сентябре

10 октября 2025, 20:18 | Обновлено 10 октября 2025, 20:23
120
0
ВИДЕО. Назван лучший гол сентября в УПЛ
ФК Карпаты. Денис Мирошниченко

УПЛ объявила победителя в голосовании за лучший гол сентября в УПЛ.

Больше всего голосов получил левый защитник «Карпат» Денис Мирошниченко, который в компенсированное время сравнял счет в матче 7 тура УПЛ с «Динамо» (3:3).

Для Мирошниченко этот гол стал первым в сезоне, но это не единственное его результативное действие, поскольку он также имеет на своем счету 4 ассиста в 8 матчах УПЛ.

«Карпаты» после 8 туров занимают 8 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 11 очков. Следующий матч «зелено-белые» сыграют 19 октября в 18:00 во Львове против «Эпицентра».

По теме:
ВИДЕО. В ближний угол. Украина U-21 пропустила второй гол от Венгрии
Известный клуб из Украины получил трансферный бан от ФИФА из-за долгов
ВИДЕО. Украина U-21 пропустила от Венгрии с пенальти, счет сравнялся
Динамо Киев Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Денис Мирошниченко Карпаты - Динамо видео голов и обзор лучший гол
Иван Чирко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Германия – Люксембург. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 10 октября 2025, 20:33 0
Германия – Люксембург. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Германия – Люксембург. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 10 октября и начнется в 21:45 по Киеву

ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
Футбол | 10 октября 2025, 05:40 1
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию

Клуб готов расстаться с Маркиньосом

Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 10.10.2025, 07:29
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 10.10.2025, 19:11
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Бокс | 10.10.2025, 06:44
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 33
Футбол
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
09.10.2025, 06:23 1
Футбол
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
09.10.2025, 06:05 1
Футбол
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 5
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем