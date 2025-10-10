Украина U-21 – Венгрия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2027 U-21
Молодежная сборная Украины U-21 продолжает выступление в квалификации Евро-2027 U-21.
10 октября в 19:00 играют сборные команды Украины U-21 и Венгрии U-21
Игра проходит в словенском городе Мурска Собота на стадионе «Фазанерия».
Сине-желтые вышли вперед уже на 8-й минуте, отличился Артем Степанов (1:0).
На 38-й минуте ситуация уравнялась, Мате Туболи забил гол с пенальти (1:1).
Голы: Артем Степанов, 8 – Мате Туболи, 38
ГОЛ! 1:1. Мате Туболи, 38 мин
