Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
10 октября 2025, 20:01 |
513
0

Украина U-21 – Венгрия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2027 U-21

10 октября 2025, 20:01 |
513
0
Украина U-21 – Венгрия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 продолжает выступление в квалификации Евро-2027 U-21.

10 октября в 19:00 играют сборные команды Украины U-21 и Венгрии U-21

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра проходит в словенском городе Мурска Собота на стадионе «Фазанерия».

Сине-желтые вышли вперед уже на 8-й минуте, отличился Артем Степанов (1:0).

На 38-й минуте ситуация уравнялась, Мате Туболи забил гол с пенальти (1:1).

Украина U-21 – Венгрия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Голы: Артем Степанов, 8 – Мате Туболи, 38

ГОЛ! 1:1. Мате Туболи, 38 мин

По теме:
ВИДЕО. В ближний угол. Украина U-21 пропустила второй гол от Венгрии
ВИДЕО. Назван лучший гол сентября в УПЛ
ВИДЕО. Украина U-21 пропустила от Венгрии с пенальти, счет сравнялся
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 видео голов и обзор Украина - Венгрия Артем Степанов сборная Венгрии по футболу U-21
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
