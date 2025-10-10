Кисиль получил признание от SofaScore за игру с Испанией U-20

7 октября сборная Украины U-20 сыграла матч 1/8 финала молодежного чемпионата мира, в котором потерпела поражение от Испании (0:1) и завершила свои выступления на турнире

Однако это не помешало центрбеку «сине-желтых» Владиславу Кисилю попасть в символическую сборную этой стадии турнира, по версии статистического портала SofaScore.

Кисиль в матче с Испанией отметился 6 выносами мяча, 1 заблокированным ударом, 1 ключевой передачей, имел 3/3 успешные попытки дриблинга, а также выиграл 6 из 7 единоборств и получил оценку 7.7 от SofaScore.

Символическая сборная 1/8 финала ЧМ-2025 U-20 по версии SofaScore