Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кисиль получил признание от SofaScore за игру с Испанией U-20
Молодежные турниры
10 октября 2025, 18:41 | Обновлено 10 октября 2025, 19:06
127
0

Владислав Кисиль получил признание за матч со сборной Испании U-20

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кисиль

7 октября сборная Украины U-20 сыграла матч 1/8 финала молодежного чемпионата мира, в котором потерпела поражение от Испании (0:1) и завершила свои выступления на турнире

Однако это не помешало центрбеку «сине-желтых» Владиславу Кисилю попасть в символическую сборную этой стадии турнира, по версии статистического портала SofaScore.

Кисиль в матче с Испанией отметился 6 выносами мяча, 1 заблокированным ударом, 1 ключевой передачей, имел 3/3 успешные попытки дриблинга, а также выиграл 6 из 7 единоборств и получил оценку 7.7 от SofaScore.

Символическая сборная 1/8 финала ЧМ-2025 U-20 по версии SofaScore

По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Эта сборная Испании не была безгрешной»
Украинец попал в символическую сборную 1/8 финала ЧМ U-20 от SofaScore
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Владислав Кисиль сборная Украины по футболу U-20 SofaScore символическая сборная сборная Испании по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Испания
Иван Чирко Источник: SofaScore
