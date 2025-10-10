Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал точный счет матча с Исландией

Бывший игрок национальной сборной Украины Эдуард Цихмейструк эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний матч отбора на ЧМ-2026 по футболу между подопечными Сергея Реброва и исландцами.

«Считаю противостояние в Рейкьявике решающим для украинцев, ведь в случае неудачи шансы на мировой форум исчезнут. Убежден, что это прекрасно понимают наши ребята, поэтому настро будет максимальным. Конечно, кадровые потери в полузащите вызывают беспокойство, но ведь в заявке на поединок в Рейкьявике 23 футболиста, и почему бы кому-то из них не взять на себя роль лидера, как это раньше делали травмированные Александр Зинченко и Виктор Цыганков?

«Международного опыта больше у украинцев, и это должно помочь найти уязвимые места во владениях исландцев. Мой прогноз? 2:1 в пользу украинской сборной. Такой итог позволит потом спокойно готовиться к следующему поединку отбора с азербайджанцами ниже класса», – сказал Цихмейструк.