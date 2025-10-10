Чемпионат мира10 октября 2025, 14:26 |
Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Исландии
Гостевой матч сине-желтые проведут в домашнем комплекте
10 октября 2025, 14:26 |
10 октября состоится матч третьего тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Исландии и Украины.
Поединок пройдет на стадионе Лаугардальсоллур в Рейкьявике. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Главным арбитром предстоящего матча будет немецкий рефери Свен Яблонский.
Сборная Украины выйдет на этот матч в домашней, желтой форме. Исландцы будут играть в синих футболках с узором, похожим на волны.
