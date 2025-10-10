Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Исландии

10 октября состоится матч третьего тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Исландии и Украины.

Поединок пройдет на стадионе Лаугардальсоллур в Рейкьявике. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Главным арбитром предстоящего матча будет немецкий рефери Свен Яблонский.

Сборная Украины выйдет на этот матч в домашней, желтой форме. Исландцы будут играть в синих футболках с узором, похожим на волны.