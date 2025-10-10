Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бельгия – Северная Македония. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Бельгия
10.10.2025 21:45 - : -
Северная Македония
Чемпионат мира
Бельгия – Северная Македония. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Поединок состоится 10 октября и начнется в 21:45

Getty Images/Global Images Ukraine

10 октября на Планет Груп Арена пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Бельгии и Северной Македонии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Бельгия

Команда недавно показывала свой пик. Впрочем, даже на нем, котируясь выше всех в мире, она добилась лишь третьего места на чемпионате мира-2018, после чего быстро теряла позиции. После провала в Катаре убрали с тренерского поста Роберто Мартинеса. Но и с Тедеско не угадали: только одна победа на Евро, третье место в группе Лиги Наций, где столько же очков набрал и Израиль, конфликт с Куртуа.

В итоге в 2025-м году появился уже новый наставник, Руди Гарсия. И провалил дебютный поединок - его новые подопечные уступили 0:2 украинцам. Впрочем, они быстро исправились, устроив разгром в ответном стыковом матче. Вот и в квалификации сначала споткнулись как раз о македонцев, правда, на этот раз только в виде ничьей 1:1, зато потом обыгрывали всех остальных противников.

Северная Македония

Сборная за счет пути Лиги Наций сумела добиться дебюта на больших турнирах, сыграв на Евро-2020. Тогда, впрочем, и правда был пик, и немного не хватило, чтобы пройти на чемпионат мира. Но, выбив в плей-офф Италию на выезде, аутсайдер все же уступил в Португалии. В следующем отборе были уж очень сильные конкуренты, в том числе и Укранина. Но осенью, в Лиге Наций, в компании с Арменией, Фарерами и Латвией, набрали за шесть матчей шестнадцать очков!

Новый раунд начался хорошо - до сих пор в 2025-м только одно поражение, и то в товарищеском матче с Саудовской Аравией. Даже с Уэльсом и Бельгией были ничьи, а более простых соперников, не только Лихтенштейн (этого аутсайдера громили дважды), но и Казахстан, удавалось обыгрывать.

Статистика личных встреч

Перед упомянутыми 1:1 было три победы бельгийцев, но в 1994-м молодая сборная тоже играла вничью, причем на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что снова Де Брейне и компания оступятся с таким соперником. Дома ждем реванш в виде уверенной победы и ставим с форой -2 гола (коэффициент - 1,79).

Прогноз Sport.ua
Бельгия
10 октября 2025 -
21:45
Северная Македония
Фора Бельгии (-2) 1.79
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
