  4. Польша – Нова Зеландия – 1:0. Как забил Зелиньски. Видео гола и обзор
Польша – Нова Зеландия – 1:0. Как забил Зелиньски. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в польском городе Хожув

Польша – Нова Зеландия – 1:0. Как забил Зелиньски. Видео гола и обзор
Сборная Польши одержала минимальную победу в товарищеском матче против Новой Зеландии (1:0).

Спарринг состоялся на стадионе «Шленски» в Хожуве.

Единственный гол во встрече забил хавбек Интера Петр Зелински на 49-й минуте.

До конца матча хозяева контролировали игру и не позволили сопернику сравнять счет.

Товарищеский матч

9 октября 2025 года, Хожув (Польша)

Польша – Новая Зеландия – 1:0

Гол: Зелински, 49

Видео гола и обзор матча

