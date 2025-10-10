Польша – Нова Зеландия – 1:0. Как забил Зелиньски. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в польском городе Хожув
Сборная Польши одержала минимальную победу в товарищеском матче против Новой Зеландии (1:0).
Спарринг состоялся на стадионе «Шленски» в Хожуве.
Единственный гол во встрече забил хавбек Интера Петр Зелински на 49-й минуте.
До конца матча хозяева контролировали игру и не позволили сопернику сравнять счет.
Товарищеский матч
9 октября 2025 года, Хожув (Польша)
Польша – Новая Зеландия – 1:0
Гол: Зелински, 49
Видео гола и обзор матча
