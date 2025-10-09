Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 октября 2025, 15:14 |
«Это будет уже другой человек». Роналду рассказал о одном из своих страхов

Легендарный португалец боится облысения

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал открытие оздоровительной клинике в Эр-Рияде, которая будет помогать мужчинам с облысением:

«Если увидите меня без волос, это будет уже другой человек. С волосами ты выглядишь лучше, это лишь мое мнение, многим все равно. Может быть, люди иногда шутят на этот счет, но вообще-то это очень хорошее дело. Я много лет в этой сфере, немного разбираюсь в проблемах людей. Люди идут в клинику, немного стесняясь, еще пять лет назад это было как клеймо, но сейчас все иначе. На мой взгляд, чем лучше здоровье, тем дольше продолжительность жизни».

«Лучшее здоровье – это более долгая жизнь, на мой взгляд. Как вы уже упомянули, и это хорошо, моя цель – стать частью великих компаний, занимающихся здоровьем. У меня есть еще компании, связанные со здоровьем, но не с волосами. Поэтому я рад, что мы здесь, чтобы помогать людям обрести уверенность в себе».

Ранее Роналду назвал цель Португалии на чемпионате мира 2026.

Источник: Daily Mail
