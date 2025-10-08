Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал решил вернуть назад двоих бывших футболистов
Испания
08 октября 2025, 14:34 | Обновлено 08 октября 2025, 14:45
Реал решил вернуть назад двоих бывших футболистов

«Сливочные» заинтересованы в услугах полузащитников Нико Паса и Чемы Андреса

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Мадридский «Реал» намерен вернуть в чемпионат Испании двух перспективных полузащитников, которые ранее выступали в королевском клубе. Об этом сообщил Madrid Xtra.

«Сливочные» заинтересованные в услугах атакующего полузащитника итальянского «Комо» Нико Паса и центрального полузащитника Чемы Андреса, который выступает за немецкий «Штуттгарт». По информации источника, представители мадридской команды связались с игроками, чтобы обсудить будущее сотрудничество.

Пас покинул Испанию в августе прошлого года за шесть миллионов евро, однако в соглашении стороны прописали опцию обратного выкупа за десять миллионов евро, которой и намерены воспользоваться в «Реале».

Чема в июне нынешнего года покинул вторую команду «сливочных» и перебрался в Бундеслигу за три миллиона евро. Испанский клуб уверен, что Андрес является идеальным кандидатом для усиления центра поля в долгосрочной перспективе.

В нынешнем сезоне Пас провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. В активе Андреса – восемь поединков, один забитый мяч и один ассист.

Реал Мадрид Комо Штутгарт Нико Пас трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
