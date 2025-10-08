Реал решил вернуть назад двоих бывших футболистов
«Сливочные» заинтересованы в услугах полузащитников Нико Паса и Чемы Андреса
Мадридский «Реал» намерен вернуть в чемпионат Испании двух перспективных полузащитников, которые ранее выступали в королевском клубе. Об этом сообщил Madrid Xtra.
«Сливочные» заинтересованные в услугах атакующего полузащитника итальянского «Комо» Нико Паса и центрального полузащитника Чемы Андреса, который выступает за немецкий «Штуттгарт». По информации источника, представители мадридской команды связались с игроками, чтобы обсудить будущее сотрудничество.
Пас покинул Испанию в августе прошлого года за шесть миллионов евро, однако в соглашении стороны прописали опцию обратного выкупа за десять миллионов евро, которой и намерены воспользоваться в «Реале».
Чема в июне нынешнего года покинул вторую команду «сливочных» и перебрался в Бундеслигу за три миллиона евро. Испанский клуб уверен, что Андрес является идеальным кандидатом для усиления центра поля в долгосрочной перспективе.
В нынешнем сезоне Пас провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. В активе Андреса – восемь поединков, один забитый мяч и один ассист.
🚨 Real Madrid are already planning for next season.— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 8, 2025
The club wants to improve the squad by signing homegrown talent.
Chema Andrés and Nico Paz are the main targets. @diarioas
📸 - @VfB pic.twitter.com/2ZCUMXvoF6
