Конфликт продолжается. ПСЖ разозлился на Дешама и сборную Францию
Парижский клуб недоволен ситуацией, которой сложилась вокруг вингера Брэдли Баркола
ПСЖ разозлился на сборную Франции и ее тренера Дидье Дешама перед матчами квалификации на чемпионат мира, которые состоятся в октябре.
Парижский клуб обратился к тренерскому и медицинскому штабу национальной команды с просьбой не вызывать на поединки против Исландии и Азербайджана вингера Брэдли Баркола, однако получили отказ.
После того, как 23-летний футболист прибыл в расположение сборной, он прошел медицинское обследование, которое показало хроническую травму правого бедра.
Пресс-служба Франции опубликовала сообщение, в котором рассказала, что ПСЖ ничего не сделал с повреждением, которое длится больше двух недель. Этот ответ разгневал парижский клуб, который опубликовал свое заявление:
«Пари Сен-Жермен» был удивлен, узнав о пресс-релизе, опубликованном Французской федерацией футбола в понедельник, 6 октября, о здоровье Брэдли Баркола.
Информация, опубликованная в этом пресс-релизе, никак не соответствует данным, предоставленными медицинскими бригадами «Пари Сен-Жермен».
Перед сбором и после матча седьмого тура Лиги 1 против «Лилля», парижский клуб направил французской команде медицинский отчет о Брэдли, в котором не было обнаружено никаких хронических травм после матча против «Аталанты». Мы также настаиваем на соблюдении врачебной тайны ради блага всех сторон», – сообщила пресс-служба ПСЖ.
Отношения между чемпионами Лиги 1 и национальной командой испортились в сентябре, когда вингеры Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили травмы и вылетели на длительный срок. ПСЖ считает, что в этой ситуации виноват Дидье Дешам и его штаб, которые невнимательно следили за состоянием и здоровьем игроков.
Le Paris Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la Fédération française de football ce lundi 6 octobre sur l’état de santé de Bradley Barcola.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 6, 2025
Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux…
