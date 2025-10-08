Конфликт продолжается. ПСЖ разозлился на Дешама и сборную Францию

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Парижский клуб недоволен ситуацией, которой сложилась вокруг вингера Брэдли Баркола

Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола

ПСЖ разозлился на сборную Франции и ее тренера Дидье Дешама перед матчами квалификации на чемпионат мира, которые состоятся в октябре.

Парижский клуб обратился к тренерскому и медицинскому штабу национальной команды с просьбой не вызывать на поединки против Исландии и Азербайджана вингера Брэдли Баркола, однако получили отказ.

После того, как 23-летний футболист прибыл в расположение сборной, он прошел медицинское обследование, которое показало хроническую травму правого бедра.

Пресс-служба Франции опубликовала сообщение, в котором рассказала, что ПСЖ ничего не сделал с повреждением, которое длится больше двух недель. Этот ответ разгневал парижский клуб, который опубликовал свое заявление:

«Пари Сен-Жермен» был удивлен, узнав о пресс-релизе, опубликованном Французской федерацией футбола в понедельник, 6 октября, о здоровье Брэдли Баркола.

Информация, опубликованная в этом пресс-релизе, никак не соответствует данным, предоставленными медицинскими бригадами «Пари Сен-Жермен».

Перед сбором и после матча седьмого тура Лиги 1 против «Лилля», парижский клуб направил французской команде медицинский отчет о Брэдли, в котором не было обнаружено никаких хронических травм после матча против «Аталанты». Мы также настаиваем на соблюдении врачебной тайны ради блага всех сторон», – сообщила пресс-служба ПСЖ.

Отношения между чемпионами Лиги 1 и национальной командой испортились в сентябре, когда вингеры Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили травмы и вылетели на длительный срок. ПСЖ считает, что в этой ситуации виноват Дидье Дешам и его штаб, которые невнимательно следили за состоянием и здоровьем игроков.

Николай Титюк Источник: ФК ПСЖ
