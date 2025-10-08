Стало відомо, як Ярмоленко відреагував на резонансні слова Шовковського

Украинский вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко отсутствовал в заявке «бело-синих на матче 8 тура Украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский достаточно странно отреагировал на вопросы об отсутствии Ярмоленко. По информации источника, сам Андрей отказался от комментариев на эту тему.

«Что и как у Ярмоленко, неизвестно, обвинять его не имею права. Хотел выяснить – трубку он не берет», – сказал журналист.

В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных туров.