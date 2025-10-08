Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 11:59 | Обновлено 08 октября 2025, 12:00
Стало відомо, як Ярмоленко відреагував на резонансні слова Шовковського

Андрей проигнорировал телефонный звонок журналиста

Стало відомо, як Ярмоленко відреагував на резонансні слова Шовковського
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко отсутствовал в заявке «бело-синих на матче 8 тура Украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский достаточно странно отреагировал на вопросы об отсутствии Ярмоленко. По информации источника, сам Андрей отказался от комментариев на эту тему.

«Что и как у Ярмоленко, неизвестно, обвинять его не имею права. Хотел выяснить – трубку он не берет», – сказал журналист.

В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных туров.

Динамо Киев Денис Бойко Александр Шовковский Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
