Источник: Агрессивность Забарному нравится Энрике, но у Ильи есть и минус

Капитан французского «ПСЖ» Маркиньос может сменить клубную прописку летом 2026 года, сообщает L’Equipe.

31-летний бразилец мог отправиться в Саудовскую Аравию еще по завершении прошлого сезона. Но тогда он отклонил выгодные в финансовом плане предложения. Отмечается, что вскоре клубы из Саудовской Аравии попытаются снова подписать бразильца, который вполне может согласиться на переезд из столицы Франции в Азию.

В «ПСЖ» готовы пойти навстречу своему капитану и отпустить его, учитывая, что уже подписали ему потенциальную замену в лице украинца Ильи Забарного. L'Equipe акцентирует внимание на том, что главному тренеру парижан Луису Энрике нравятся агрессивность и манера игры воспитанника киевского «Динамо» при продвижении мяча, несмотря на его несколько медленную стартовую скорость.

Сообщалось, что у Забарного были большие проблемы в ПСЖ, но ему помог Энрике.