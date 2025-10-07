Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
07 октября 2025, 23:53 |
Источник: Агрессивность Забарному нравится Энрике, но у Ильи есть и минус

В ПСЖ готовят украинцу ключевую роль

07 октября 2025, 23:53 |
Источник: Агрессивность Забарному нравится Энрике, но у Ильи есть и минус
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Капитан французского «ПСЖ» Маркиньос может сменить клубную прописку летом 2026 года, сообщает L’Equipe.

31-летний бразилец мог отправиться в Саудовскую Аравию еще по завершении прошлого сезона. Но тогда он отклонил выгодные в финансовом плане предложения. Отмечается, что вскоре клубы из Саудовской Аравии попытаются снова подписать бразильца, который вполне может согласиться на переезд из столицы Франции в Азию.

В «ПСЖ» готовы пойти навстречу своему капитану и отпустить его, учитывая, что уже подписали ему потенциальную замену в лице украинца Ильи Забарного. L'Equipe акцентирует внимание на том, что главному тренеру парижан Луису Энрике нравятся агрессивность и манера игры воспитанника киевского «Динамо» при продвижении мяча, несмотря на его несколько медленную стартовую скорость.

Сообщалось, что у Забарного были большие проблемы в ПСЖ, но ему помог Энрике.

По теме:
150 миллионов евро. Реал готовит трансфер звезды ПСЖ
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ФОТО. Зрение имеет значение: как французский клуб заставил людей задуматься
Илья Забарный ПСЖ Луис Энрике чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Маркиньос
