Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольный клуб. Ему всего 38 лет
Португалия
07 октября 2025, 22:45 |
2169
0

Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольный клуб. Ему всего 38 лет

Антунеш стал новым тренером «Фреамунде»

07 октября 2025, 22:45 |
2169
0
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольный клуб. Ему всего 38 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Антунеш

Бывший фланговый защитник киевского «Динамо», португалец Антунеш, определился с новым этапом жизни после завершения профессиональной карьеры футболиста.

38-летний спортсмен официально будет работать тренером в футбольной команде «Фреамунде», с которой он начинал свой футбольный путь в молодости.

По информации пресс-службы клуба, Антунеш уже определился с тренерским штабом и в ближайшее время приступит к работе.

Напомним, что в киевском «Динамо» португалец провел два сезона и сыграл 79 официальных матчей (пять голов и две результативные передачи). С киевлянами Антунеш дважды выигрывал УПЛ и один раз поднимал над головой Кубок Украины.

По теме:
Скандалил с Левандовски. Польский тренер может возглавить новую сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера стал помощником тренера клуба Первой лиги
С участием Динамо. Назван самый рейтинговый матч сезона УПЛ
Виторину Антунеш чемпионат Португалии по футболу назначение тренера Динамо Киев
Андрей Витренко Источник: Instagram
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Футбол | 07 октября 2025, 08:06 8
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ

Мирон Богданович считает, что «Полтава» не дотягивает до уровня УПЛ

Экс-вингеру сборной Бразилии диагностировали рак. Он еще играет в футбол
Футбол | 07 октября 2025, 22:02 0
Экс-вингеру сборной Бразилии диагностировали рак. Он еще играет в футбол
Экс-вингеру сборной Бразилии диагностировали рак. Он еще играет в футбол

Эвертон Рибейро защищает цвета «Баи»

Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Футбол | 07.10.2025, 11:29
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Велетень в сборной – это правильно. Но что с этим решением все же не так?
Футбол | 07.10.2025, 15:03
Велетень в сборной – это правильно. Но что с этим решением все же не так?
Велетень в сборной – это правильно. Но что с этим решением все же не так?
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
Бокс | 06.10.2025, 23:01
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
06.10.2025, 04:24 2
Бокс
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 30
Футбол
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
05.10.2025, 23:59
Футзал
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
06.10.2025, 22:28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 11
Футбол
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем