Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольный клуб. Ему всего 38 лет

Бывший фланговый защитник киевского «Динамо», португалец Антунеш, определился с новым этапом жизни после завершения профессиональной карьеры футболиста.

38-летний спортсмен официально будет работать тренером в футбольной команде «Фреамунде», с которой он начинал свой футбольный путь в молодости.

По информации пресс-службы клуба, Антунеш уже определился с тренерским штабом и в ближайшее время приступит к работе.

Напомним, что в киевском «Динамо» португалец провел два сезона и сыграл 79 официальных матчей (пять голов и две результативные передачи). С киевлянами Антунеш дважды выигрывал УПЛ и один раз поднимал над головой Кубок Украины.