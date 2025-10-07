Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины до важной игры
Чемпионат мира
07 октября 2025, 19:05 |
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины до важной игры

Геннадий Синчук не сможет сыграть против Испании

07 октября 2025, 19:05 |
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины до важной игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Полузащитник канадского «Монреаля» и сборной Украины U-20 Геннадий Синчук не сможет сыграть в 1/8 финала чемпионата мира 2025 против сверстников из Испании, сообщает издание Динамомания.

По информации источника, ФИФА продлила его дисквалификацию за 2 желтые карточки, полученные в первых двух турах группового этапа турнира. Из-за перебора карточек он пропускал игру 3-го тура против Парагвая (2:1), но находился в технической зоне, что категорически запрещено дисквалифицированным игрокам.

Отмечается, что Украина намерена подать апелляцию, чтобы отменить это решение.

В 2 матчах на ЧМ-2025 Геннадий Синчук отличился 2 забитыми мячами.

Матч Украина U-20 – Испания U-20 состоится 7 октября в 22:30 по киевскому времени.

Дмитрий Вус Источник: Динамомания
saltim
Сколько элементарной тупости в украинском футбольном хозяйстве!
Ответить
+3
Павло
Якщо справді було порушення правил стосовно технічної зони - то це черговий вияв тотального кретинізму і абсолютної недієздатності керівництва УАФ.... 
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
C.Пеклов
Абсолютний непрофесіоналізм!
Ответить
+1
Kharkiv
без Харьковчанина Сынчука шансов с испанцами практически не остаёцца!
Ответить
0
ivankondrat96
Ще треба подякувати тренерському штабу, що його на заміну не випустили
Ответить
0
GloryUkraine
Ідіоти. Як можна допускати такі помилки? Є регламент і його треба дотримуватися. 
Ответить
0
Nikos
Браво. Так тримати неуки. Просто парад якийсь недорозумінь у керма футболу.
Ответить
0
