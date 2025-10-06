Рябоконь покинет Лесное и возглавит клуб из высшей лиги

Известный украинский тренер Александр Рябоконь покинет клуб Второй лиги «Лесное», за который выступают экс-динамовцы Денис Гармаш и Сергей Рыбалка.

По информации источника SportArena, Рябоконь возглавит клуб Первой лиги «Левый Берег», который в прошлом сезоне играл в элите украинского футбола.

«Левый Берег» уволил Андрея Гаврюшова, который возглавлял команду с лета, сменив Виталия Первака.

Ранее главный тренер лидера группы «А» Второй лиги Александр Рябоконь эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения команды.