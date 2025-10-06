Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рябоконь покинет Лесное и возглавит клуб из высшей лиги
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 20:17 |
228
0

Рябоконь покинет Лесное и возглавит клуб из высшей лиги

Тренер возглавит «Левый Берег»

06 октября 2025, 20:17 |
228
0
Рябоконь покинет Лесное и возглавит клуб из высшей лиги
ФК Десна. Александр Рябоконь

Известный украинский тренер Александр Рябоконь покинет клуб Второй лиги «Лесное», за который выступают экс-динамовцы Денис Гармаш и Сергей Рыбалка.

По информации источника SportArena, Рябоконь возглавит клуб Первой лиги «Левый Берег», который в прошлом сезоне играл в элите украинского футбола.

«Левый Берег» уволил Андрея Гаврюшова, который возглавлял команду с лета, сменив Виталия Первака.

Ранее главный тренер лидера группы «А» Второй лиги Александр Рябоконь эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения команды.

По теме:
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
Феномен сезона. На дворе октябрь, а в УПЛ – ни одного увольнения
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Приятно побеждать такую ​​команду как Шахтер, но...»
Левый Берег Киев Первая лига Украины Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Лесное Александр Рябоконь
Дмитрий Олейник Источник: Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сразу после топ-матча. В сборную Украины прибыли звездные игроки
Футбол | 06 октября 2025, 19:04 0
ВИДЕО. Сразу после топ-матча. В сборную Украины прибыли звездные игроки
ВИДЕО. Сразу после топ-матча. В сборную Украины прибыли звездные игроки

Судаков и Трубин уже в расположении команды

Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Футбол | 05 октября 2025, 19:57 242
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер

Черкасская команда впервые в истории обыграла горняков

СМИ назвали вероятность, с которой Шахтер станет чемпионом Украины
Футбол | 06.10.2025, 16:29
СМИ назвали вероятность, с которой Шахтер станет чемпионом Украины
СМИ назвали вероятность, с которой Шахтер станет чемпионом Украины
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Футбол | 06.10.2025, 08:13
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Футбол | 06.10.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
05.10.2025, 13:01 8
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 7
Бокс
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
05.10.2025, 15:59 2
Теннис
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
05.10.2025, 20:37 4
Футбол
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 3
Футбол
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
04.10.2025, 21:34 1
Бокс
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем