Рябоконь покинет Лесное и возглавит клуб из высшей лиги
Тренер возглавит «Левый Берег»
Известный украинский тренер Александр Рябоконь покинет клуб Второй лиги «Лесное», за который выступают экс-динамовцы Денис Гармаш и Сергей Рыбалка.
По информации источника SportArena, Рябоконь возглавит клуб Первой лиги «Левый Берег», который в прошлом сезоне играл в элите украинского футбола.
«Левый Берег» уволил Андрея Гаврюшова, который возглавлял команду с лета, сменив Виталия Первака.
Ранее главный тренер лидера группы «А» Второй лиги Александр Рябоконь эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения команды.
