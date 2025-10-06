Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «На 1-е место выйдет...» Маркевич неуверен в чемпионстве Шахтер и Динамо
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 11:25
«На 1-е место выйдет...» Маркевич неуверен в чемпионстве Шахтер и Динамо

Легендарный тренер назвал список команд, которые могут стать призерами чемпионата

«На 1-е место выйдет...» Маркевич неуверен в чемпионстве Шахтер и Динамо
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал чемпионскую гонку после 8-го тура УПЛ.

– Мирон Богданович, все говорят и это видно по еврокубковым матчам, что наш чемпионат заметно сдал по своему уровню. Но в непредсказуемости он стал интереснее?

– Безусловно. Честно говоря, я думал, что за первое место будут бороться «Динамо» и «Шахтер». Но сейчас я уже так не думаю. Оба гранда, мягко говоря, выглядят неубедительно. Конкуренты молодцы, почувствовали этот момент и подтянулись. Вы посмотрите, когда в последний раз было, чтобы после восьми туров первое и седьмое место разделяли три очка. Подтянулось «Полесье», выстрелил ЛНЗ и «Кривбасс» стабилен. Так что я уверен, что динамовцам и «горнякам» легко не будет.

– А какая из команд, кроме «Динамо» и «Шахтера», выглядит сейчас призером?

– Не буду никого выделять. «Кривбасс», «Полесье», «Металлист 1925», «Колос» и ЛНЗ выглядят примерно одинаково. А при равных условиях на первое место выйдет самоотдача. Кто этим лучше воспользуется, покажет только время. Не могу не вспомнить аутсайдера «Эпицентр». Команда Сергея Нагорняка показывает неплохой футбол в середине поля и в атаке, но оборона очень слабая и это пока не позволяет им быть выше в турнирной таблице. А вот «Полтава», на мой взгляд, немного не дотягивает до высшей лиги. Остальные команды будут биться. Проходных матчей не будет. Чемпионат стал интереснее. Другое дело, что его уровень пока не тот, но будем надеяться, что это дело наживное.

Мирон Маркевич Динамо Киев Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Металлист 1925 Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
