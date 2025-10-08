Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, почему сборная Украины не получила премии за первые матча отбора
Сборная УКРАИНЫ
08 октября 2025, 04:59 |
238
1

Известно, почему сборная Украины не получила премии за первые матча отбора

Изменилась система премирования – теперь выплаты только после победы

08 октября 2025, 04:59 |
238
1 Comments
Известно, почему сборная Украины не получила премии за первые матча отбора
УАФ

Сборная Украины по футболу неудачно начала отбор на чемпионат мира по футболу 2026, проиграв Франции (0:2) и сыграв вничью с Азербайджаном (1:1).

По информации ТаТоТаке, украинские футболисты не получили премии за два первых матча. Перед началом отбора УАФ ввела новую систему премирования, было два варианта – либо футболисты получают премию после завершения отбора в случае выхода на ЧМ, либо за каждый матч, в случае победы.

Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответственно. Поединок с Исландией для Украины станет гостевым, а матч с Азербайджаном номинально домашним, его примет польский город Краков.

По теме:
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Индонезия – Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Маврикий – Камерун. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу премиальные Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
Футбол | 07 октября 2025, 10:09 1
Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо

Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму защитника Тараса Михавко и ее последствия

Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Футбол | 07 октября 2025, 08:06 9
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ

Мирон Богданович считает, что «Полтава» не дотягивает до уровня УПЛ

ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07.10.2025, 19:05
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Стало известно, почему экс-тренер Реала приехал в Динамо и не остался
Футбол | 08.10.2025, 02:50
Стало известно, почему экс-тренер Реала приехал в Динамо и не остался
Стало известно, почему экс-тренер Реала приехал в Динамо и не остался
Без Синчука. Назван стартовый состав Украины U-20 на игру с испанцами
Футбол | 07.10.2025, 21:03
Без Синчука. Назван стартовый состав Украины U-20 на игру с испанцами
Без Синчука. Назван стартовый состав Украины U-20 на игру с испанцами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
головне що ребров отримав все в повному обсязі
Ответить
0
Популярные новости
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
06.10.2025, 22:28
Футбол
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 3
Футбол
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
06.10.2025, 04:24 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем