  Порту – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Португалия
05 октября 2025, 23:23 | Обновлено 06 октября 2025, 00:10
Порту – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча восьмого тура чемпионата Португалии

05 октября 2025, 23:23 | Обновлено 06 октября 2025, 00:10
Порту – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября стартовал матч восьмого тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами Порту и Бенфика.

Коллективы играют на стадионе Драгау. Время начала встречи – 23:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе орлов с первых минут вышли украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Чемпионат Португалии 2025/26. 8-й тур, 5 октября

Порту – Бенфика – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Порту Бенфика Порту - Бенфика видео голов и обзор чемпионат Португалии по футболу Георгий Судаков Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
