Порту – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча восьмого тура чемпионата Португалии
5 октября стартовал матч восьмого тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами Порту и Бенфика.
Коллективы играют на стадионе Драгау. Время начала встречи – 23:15 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В стартовом составе орлов с первых минут вышли украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
Чемпионат Португалии 2025/26. 8-й тур, 5 октября
Порту – Бенфика – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
