Порту – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)

5 октября стартовал матч восьмого тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами Порту и Бенфика.

Коллективы играют на стадионе Драгау. Время начала встречи – 23:15 по Киеву.

В стартовом составе орлов с первых минут вышли украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Чемпионат Португалии 2025/26. 8-й тур, 5 октября

Порту – Бенфика – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция