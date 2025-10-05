Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Италия
05 октября 2025, 21:55 |
119
0

Ювентус – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча шестого тура Серии A 2025/26

05 октября 2025, 21:55 |
119
0
Ювентус – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября проходит матч шестого тура Серии A 2025/26 между командами Ювентус и Милан.

Коллективы играют на стадионе Альянц-Арене в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия A 2025/26. 6-й тур, 5 октября

Ювентус – Милан – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Названа оценка Довбика за матч Фиорентина – Рома, в котором он отдал ассист
Спортивный врач рассказал о травме Ярмолюка в матче Брентфорда с Ман Сити
ВИДЕО. Точный удар: украинский вингер забил головой в Польше
Ювентус Милан Ювентус - Милан видео голов и обзор Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Бокс | 05 октября 2025, 07:07 3
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»

«Цыганский король» недоволен результатами реванша

ВИДЕО. Караваев вступил в перепалку с фанатом после ничьей в УПЛ
Футбол | 05 октября 2025, 22:17 0
ВИДЕО. Караваев вступил в перепалку с фанатом после ничьей в УПЛ
ВИДЕО. Караваев вступил в перепалку с фанатом после ничьей в УПЛ

Александра разозлило поведение болельщика

Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Футбол | 05.10.2025, 12:47
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Футбол | 05.10.2025, 09:29
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
Футбол | 05.10.2025, 17:26
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
04.10.2025, 05:00
Бокс
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 5
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 17
Футбол
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
05.10.2025, 00:05 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем