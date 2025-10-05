Италия05 октября 2025, 21:55 |
Ювентус – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча шестого тура Серии A 2025/26
05 октября 2025, 21:55
5 октября проходит матч шестого тура Серии A 2025/26 между командами Ювентус и Милан.
Коллективы играют на стадионе Альянц-Арене в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Серия A 2025/26. 6-й тур, 5 октября
Ювентус – Милан – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
