Ювентус – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

5 октября проходит матч шестого тура Серии A 2025/26 между командами Ювентус и Милан.

Коллективы играют на стадионе Альянц-Арене в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия A 2025/26. 6-й тур, 5 октября

Ювентус – Милан – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция