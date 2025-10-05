Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 21:18 | Обновлено 05 октября 2025, 21:21
ВИДЕО. Металлист 1925 сделал подарок тренеру после ничьи с Динамо

Харьковский клуб поздравил тренера с днем ​​рождения

ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

5 октября в центральном матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги состоялось противостояние между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом 1925».

Команды на стадионе имени Валерия Лобановского обменялись забитыми мячами и расписали мировую – 1:1.

После финального свистка представители «Металлиста 1925» поздравили главного тренера Младена Бартуловича с днем рождения и вручили специалисту большого медведя в клубной форме с его фамилией на спине.

В этот день, 5 октября, тренеру харьковского клуба исполнилось 39 лет.

Динамо Киев Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 подарок день рождения
Андрей Витренко Источник: Instagram
