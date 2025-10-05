5 октября проходит матч 7-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Сити».

Украинский полузащитник хозяев Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе пчел.

Уже в самом начале встречи счет был открыт, горожане забили на 9-й минуте.

Ман Сити ведет в счете благодаря точному удару Эрлинга Холанда.

Брентфорд – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 9 мин