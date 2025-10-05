Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
05 октября 2025, 19:27 | Обновлено 05 октября 2025, 19:33
Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Англии

Брентфорд – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

5 октября проходит матч 7-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Сити».

Украинский полузащитник хозяев Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе пчел.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Уже в самом начале встречи счет был открыт, горожане забили на 9-й минуте.

Ман Сити ведет в счете благодаря точному удару Эрлинга Холанда.

ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 9 мин

Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
