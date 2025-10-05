Англия05 октября 2025, 19:27 | Обновлено 05 октября 2025, 19:33
112
0
Брентфорд – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Англии
05 октября 2025, 19:27 | Обновлено 05 октября 2025, 19:33
112
0
5 октября проходит матч 7-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Сити».
Украинский полузащитник хозяев Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе пчел.
Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Уже в самом начале встречи счет был открыт, горожане забили на 9-й минуте.
Ман Сити ведет в счете благодаря точному удару Эрлинга Холанда.
Брентфорд – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 9 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 октября 2025, 18:33 5
Киевское «Динамо» не удержало победу в восьмом туре УПЛ
Бокс | 05 октября 2025, 07:07 3
«Цыганский король» недоволен результатами реванша
Футбол | 04.10.2025, 22:01
Футбол | 05.10.2025, 18:39
Футбол | 05.10.2025, 09:29
Комментарии 0
Популярные новости
03.10.2025, 18:41 118
04.10.2025, 17:36 14
04.10.2025, 10:59 3
03.10.2025, 19:53
04.10.2025, 06:27 14
05.10.2025, 08:28 17
04.10.2025, 00:55 37
05.10.2025, 12:47 16