Манчестер Сити рискует снова потерять вингера Родри

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри покинул поле в матче 7-го тура Английской Премьер-лиги против «Брентфорда» из-за мышечной травмы.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, для «горожан» это плохая новость, поскольку медицинский персонал намерен оценить состояние полузащитника.

Обладатель «Золотого мяча» 2024 года Родри постепенно возвращался к полноценному графику в составе команды Пепа Гвардиолы, тренерский штаб «Манчестер Сити» крайне осторожно распоряжался его игровым временем после возвращения.

29-летний хавбек был вызван в сборную Испании на домашние отборочные матчи чемпионата мира 2026 года против Грузии и Болгарии. На данный момент это кажется маловероятным, но последнее слово – за медицинским штабом.

В 2024 году Родри получил разрыв крестообразной связки, из-за чего пропустил более восьми месяцев и вернулся в строй лишь в конце сезона-2024/2025. Футболист по-прежнему находится под контролем медиков из-за длительной травмы.

В августе 2025 года Гвардиола сообщил, что Родри получил серьезное повреждение во время матча 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (3:4).

В текущем сезоне испанец сыграл в пяти матчах и не отметился результативными действиями.