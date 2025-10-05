ITF05 октября 2025, 12:45 | Обновлено 05 октября 2025, 13:53
Александра Шубладзе – Вероника Подрез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала турнира ITF W35 в Реймсе
05 октября 2025, 12:45 | Обновлено 05 октября 2025, 13:53
В воскресенье, 5 октября, украинская теннисистка Вероника Подрез впервые в своей карьере сыграет в финале турнира Мирового тура ITF W35.
Соперницей 18-летней Подрез в борьбе за титул на турнире Internationaux de Reims-Champagne во французском Реймсе будет Александра Шубладзе. Начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени. Ранее эти спортсменки между собой не играли.
Смотрите онлайн матч между Александрой Шубладзе и Вероникой Подрез на официальном канале турнира в Twitch
Подрєз Вероніка чи Вікторія? У тексті написано по різному
Показать Скрыть 1 ответ
Ну з цією грузинкою буде тяжко, але віримо
