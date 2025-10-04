Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол последних минут. Украинец отыграл 90 минут в матче английской лиги
Англия
04 октября 2025, 19:01 |
632
0

Гол последних минут. Украинец отыграл 90 минут в матче английской лиги

Иван Варфоломеев не помог «Линкольну» устоять перед клубом «Эксетер»

04 октября 2025, 19:01 |
632
0
Гол последних минут. Украинец отыграл 90 минут в матче английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Варфоломеев

4 октября украинский полузащитник Иван Варфоломеев вышел в стартовом составе клуба «Линкольн Сити» на матч Первой лиги против «Эксетера».

Молодой футболист из Украины отыграл все 90 минут, однако оставить заметный след в матче Ивану не удалось.

«Линкольн Сити» создал больше моментов, чем «Эксетер», однако судьба сыграла злую шутку с хозяевами поля. «Эксетер» на последних минутах реализовал свой шанс и добился минимальной победы в матче – 1:0.

Первая лига Англии. 11-й тур, 4 октября

«Линкольн» – «Эксетер» – 0:1

Гол: Макдональд, 90+4

По теме:
50 матчей от Аморима во главе МЮ. Сколько одержал побед?
Амориму станет легче. МЮ на своем поле разобрался с новичком
Сака сыграл 200-й матч в АПЛ и совершил 100-е результативное действие
чемпионат Англии по футболу Эксетер Сити Линкольн Сити Иван Варфоломеев
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Бокс | 04 октября 2025, 04:23 1
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе

Функционер хочет увидеть поединок Дэвид Бенавидес – Джей Опетая

Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 04 октября 2025, 19:10 0
Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 4 октября и начнется в 22:00 по Киеву

Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Футбол | 04.10.2025, 07:05
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Бокс | 04.10.2025, 05:00
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Буковина рвется в УПЛ. Команда выиграла седьмой кряду матч
Футбол | 04.10.2025, 16:10
Буковина рвется в УПЛ. Команда выиграла седьмой кряду матч
Буковина рвется в УПЛ. Команда выиграла седьмой кряду матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
03.10.2025, 19:53
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 58
Бокс
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 13
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
03.10.2025, 02:58
Бокс
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 133
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
03.10.2025, 08:30 7
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем