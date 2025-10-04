Гол последних минут. Украинец отыграл 90 минут в матче английской лиги

4 октября украинский полузащитник Иван Варфоломеев вышел в стартовом составе клуба «Линкольн Сити» на матч Первой лиги против «Эксетера».

Молодой футболист из Украины отыграл все 90 минут, однако оставить заметный след в матче Ивану не удалось.

«Линкольн Сити» создал больше моментов, чем «Эксетер», однако судьба сыграла злую шутку с хозяевами поля. «Эксетер» на последних минутах реализовал свой шанс и добился минимальной победы в матче – 1:0.

Первая лига Англии. 11-й тур, 4 октября

«Линкольн» – «Эксетер» – 0:1

Гол: Макдональд, 90+4