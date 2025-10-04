Гол последних минут. Украинец отыграл 90 минут в матче английской лиги
Иван Варфоломеев не помог «Линкольну» устоять перед клубом «Эксетер»
4 октября украинский полузащитник Иван Варфоломеев вышел в стартовом составе клуба «Линкольн Сити» на матч Первой лиги против «Эксетера».
Молодой футболист из Украины отыграл все 90 минут, однако оставить заметный след в матче Ивану не удалось.
«Линкольн Сити» создал больше моментов, чем «Эксетер», однако судьба сыграла злую шутку с хозяевами поля. «Эксетер» на последних минутах реализовал свой шанс и добился минимальной победы в матче – 1:0.
Первая лига Англии. 11-й тур, 4 октября
«Линкольн» – «Эксетер» – 0:1
Гол: Макдональд, 90+4
⏹️ Despite a host of chances the visitors strike late to win it.— Lincoln City FC 🇺🇦 (@LincolnCity_FC) October 4, 2025
⌚️ FT | 🔴 0-1 ⚪️ pic.twitter.com/CTEAsXyKZp
