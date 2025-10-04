Легкая прогулка. Интер катком прошелся по Кремонезе в Серии А

В субботу, 4 октября, «Интер» встретился с «Кремонезе» в шестом туре Серии А.

Местом футбольного поединка стала арена «Джузеппе Меацца» в Милане.

«Интер» без особых проблем разобрался с соперником, нанеся 27 ударов за весь матч. Хозяева поля еще в первом тайме забили два мяча, а затем закрепили преимущество следующими двумя голами.

«Кремонезе» удалось лишь забить гол престижа, который не изменил ход игры – 4:1 в пользу «Интера».

Серия А. 6-й тур, 4 октября

«Интер» Милан – «Кремонезе» – 4:1

Голы: Мартинес, 6, Бонни, 38, Димарко, 55, Барелла, 57 – Бонаццоли, 87

Фотогалерея матча: