Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легкая прогулка. Интер катком прошелся по Кремонезе в Серии А
Чемпионат Италии
Интер Милан
04.10.2025 19:00 – FT 4 : 1
Кремонезе
Италия
04 октября 2025, 20:57 | Обновлено 04 октября 2025, 20:58
Легкая прогулка. Интер катком прошелся по Кремонезе в Серии А

Миланский клуб разгромил соперника со счетом 4:1

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 октября, «Интер» встретился с «Кремонезе» в шестом туре Серии А.

Местом футбольного поединка стала арена «Джузеппе Меацца» в Милане.

«Интер» без особых проблем разобрался с соперником, нанеся 27 ударов за весь матч. Хозяева поля еще в первом тайме забили два мяча, а затем закрепили преимущество следующими двумя голами.

«Кремонезе» удалось лишь забить гол престижа, который не изменил ход игры – 4:1 в пользу «Интера».

Серия А. 6-й тур, 4 октября

«Интер» Милан – «Кремонезе» – 4:1

Голы: Мартинес, 6, Бонни, 38, Димарко, 55, Барелла, 57 – Бонаццоли, 87

Фотогалерея матча:

Кремонезе Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Федерико Димарко Анж-Йоан Бонни Лаутаро Мартинес Николо Барелла
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
