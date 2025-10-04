Жирона – Валенсия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

4 октября в 17:15 стартовал матч восьмого тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Валенсия».

Команды проводят футбольное противостояние на арене «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» в городе Жирона.

В стартовом составе хозяев вышел украинский нападающий Владислав Ванат. Другие два украинца, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов, пропускают матч.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур. 4 октября

«Жирона» – «Валенсия» – 1:0 (обновляется)

Гол: Ванат, 18

ГОЛ! Ванат, 1:0, 18 мин.