Жирона – Валенсия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
4 октября проходит поединок восьмого тура Ла Лиги
4 октября в 17:15 стартовал матч восьмого тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Валенсия».
Команды проводят футбольное противостояние на арене «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» в городе Жирона.
В стартовом составе хозяев вышел украинский нападающий Владислав Ванат. Другие два украинца, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов, пропускают матч.
Украинская Премьер-лига. 8-й тур. 4 октября
«Жирона» – «Валенсия» – 1:0 (обновляется)
Гол: Ванат, 18
ГОЛ! Ванат, 1:0, 18 мин.
