Оболонь – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 4 октября, киевская «Оболонь» и ровенский «Верес» встретились в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги.

Стартовый свисток на стадионе «Оболонь-Арена» прозвучал в 15:30 по киевскому времени. Главный арбитр этого противостояния – Сергей Задиран из Киевской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После семи сыгранных туров обе команды находяться внизу турнирной таблицы. «Верес» набрал семь баллов и разместился на 12-й позиции. «Оболонь» занимает десятое место, имея в своем активе на два пункта больше.

Украинская Премьер-лига, 8-й тур. 4 октября

Оболонь – Верес – 0:0 (обновляется)

Видео голов: