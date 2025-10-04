Оболонь – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились 4 октября в поединке восьмого тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 4 октября, киевская «Оболонь» и ровенский «Верес» встретились в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги.
Стартовый свисток на стадионе «Оболонь-Арена» прозвучал в 15:30 по киевскому времени. Главный арбитр этого противостояния – Сергей Задиран из Киевской области.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
После семи сыгранных туров обе команды находяться внизу турнирной таблицы. «Верес» набрал семь баллов и разместился на 12-й позиции. «Оболонь» занимает десятое место, имея в своем активе на два пункта больше.
Украинская Премьер-лига, 8-й тур. 4 октября
Оболонь – Верес – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Стерненко – о том, что Василий свободно выезжает из страны
Отмечаем наиболее мощные перформансы наставников топ-лиг