Франция04 октября 2025, 23:46 |
Энрике принял важное решение по Забарному после победы над Барсой
Илья сыграет в стартовом составе в следующем матче
04 октября 2025, 23:46 |
В воскресенье, 5 октября, в рамках 7-го тура французской Лиги 1 сойдутся «Лилль» и «ПСЖ».
Поединок состоится на арене «Пьер-Моруа» в Лилле.
По информации французского издания Le Parisien, главный тренер парижан Луис Энрике решил доверить место в стартовом составе украинцу Илье Забарному. Илья сыграет в центре защиты вместе с Лукасом Бералдо.
В этом сезоне на счету Забарного семь матчей и один гол за парижан.
