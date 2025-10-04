Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
04 октября 2025, 23:46 |
Энрике принял важное решение по Забарному после победы над Барсой

Илья сыграет в стартовом составе в следующем матче

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 5 октября, в рамках 7-го тура французской Лиги 1 сойдутся «Лилль» и «ПСЖ».

Поединок состоится на арене «Пьер-Моруа» в Лилле.

По информации французского издания Le Parisien, главный тренер парижан Луис Энрике решил доверить место в стартовом составе украинцу Илье Забарному. Илья сыграет в центре защиты вместе с Лукасом Бералдо.

В этом сезоне на счету Забарного семь матчей и один гол за парижан.

Источник: Le Parisien
