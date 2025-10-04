Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жирона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
04.10.2025 17:15 - : -
Валенсия
Испания
04 октября 2025, 09:54 | Обновлено 04 октября 2025, 09:57
Жирона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 октября в 17:15 поединок 8-го тура испанской Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

4 октября в рамках восьмого тура испанской Ла Лиги состоится матч между клубами «Жирона» и «Валенсия».

Встреча пройдет на арене «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Не сможет принять участие в поединке украинский вингер Виктор Цыганков, который находится в лазарете «Жироны».

Начнется игра в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Валенсия
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
