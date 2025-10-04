4 октября в рамках восьмого тура испанской Ла Лиги состоится матч между клубами «Жирона» и «Валенсия».

Встреча пройдет на арене «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне.

Не сможет принять участие в поединке украинский вингер Виктор Цыганков, который находится в лазарете «Жироны».

Начнется игра в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция