Жирона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 октября в 17:15 поединок 8-го тура испанской Ла Лиги
4 октября в рамках восьмого тура испанской Ла Лиги состоится матч между клубами «Жирона» и «Валенсия».
Встреча пройдет на арене «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Не сможет принять участие в поединке украинский вингер Виктор Цыганков, который находится в лазарете «Жироны».
Начнется игра в 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
|
