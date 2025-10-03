Динамо в 20-й раз начало основной раунд еврокубков с поражения
И в 20-й раз киевляне не сумели победить в первом матче
«Динамо» в 30-й раз начало групповой этап/этап лиги еврокубков.
Произошло это в матче первого тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором Динамо на своем поле уступило Кристал Пэлас со счетом 0:2.
Киевляне уже 30 раз участвовали в групповых раундах/этапах лиги евротурниров. Интересным фактом является то, что победить в стартовых матчах Динамо удалось только 10 раз. Последняя победа была зафиксирована в 2019 году, когда в первом туре группового раунда Лиги Европы была одержана победа над шведским Мальме со счетом 1:0.
Стартовые матчи Динамо в групповых раундах/этапах лиги еврокубков
- 2025: ЛК, Динамо – Кристал Пэлас – 0:2
- 2024: ЛЕ, Динамо – Лацио – 0:3
- 2022: ЛЕ, Фенербахче – Динамо – 2:1
- 2021: ЛЧ, Динамо – Бенфика – 0:0
- 2020: ЛЧ, Динамо – Ювентус – 0:2
- 2019: ЛЕ, Динамо – Мальме – 1:0
- 2018: ЛЕ, Динамо – Астана – 2:2
- 2017: ЛЕ, Динамо – Скендербеу – 3:1
- 2016: ЛЧ, Динамо – Наполи – 1:2
- 2015: ЛЧ, Динамо – Порту – 2:2
- 2014: ЛЕ, Риу Аве – Динамо – 0:3
- 2013: ЛЕ, Динамо – Генк – 0:1
- 2012: ЛЧ, ПСЖ – Динамо – 4:1
- 2011: ЛЕ, Динамо – Сток Сити – 1:1
- 2010: ЛЕ, Динамо – БАТЭ – 2:2
- 2009: ЛЧ, Динамо – Рубин – 3:1
- 2008: ЛЧ, Динамо – Арсенал – 1:1
- 2007: ЛЧ, Рома – Динамо – 2:0
- 2006: ЛЧ, Динамо – Стяуа – 1:4
- 2004: ЛЧ, Рома – Динамо – 0:3
- 2003: ЛЧ, Динамо – Локомотив – 2:0
- 2002: ЛЧ, Динамо – Ньюкасл Юнайтед – 2:0
- 2001: ЛЧ, Динамо – Боруссия Дортмунд – 2:2
- 2000: ЛЧ, ПСВ – Динамо – 2:1
- 1999: ЛЧ, Динамо – Реал – 1:2
- 1999: ЛЧ, Динамо – Марибор – 0:1
- 1998: ЛЧ, Панатинаикос – Динамо – 2:1
- 1997: ЛЧ, ПСВ – Динамо – 1:3
- 1994: ЛЧ, Динамо – Спартак – 3:2
- 1991: КЕЧ, Динамо – Бенфика – 1:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард «Эмполи» Богдан Попов – о дебютном вызове в «сине-желтую» команду
Джеймс Тони хочет боя со звездными супертяжеловесами