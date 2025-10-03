Динамо в 20-й раз начало основной раунд еврокубков с поражения

«Динамо» в 30-й раз начало групповой этап/этап лиги еврокубков.

Произошло это в матче первого тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором Динамо на своем поле уступило Кристал Пэлас со счетом 0:2.

Киевляне уже 30 раз участвовали в групповых раундах/этапах лиги евротурниров. Интересным фактом является то, что победить в стартовых матчах Динамо удалось только 10 раз. Последняя победа была зафиксирована в 2019 году, когда в первом туре группового раунда Лиги Европы была одержана победа над шведским Мальме со счетом 1:0.

Стартовые матчи Динамо в групповых раундах/этапах лиги еврокубков