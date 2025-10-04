ЭНРИКЕ: «Эти двое лучшие футболисты. Рад, что он играет за нас»
Тренер – о матче с «Барселоной»
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мыслями о выигранном матче против «Барселоны» (2:1).
«Витинья вместе с Педри – лучшие полузащитники в мире. Рад, что он играет за нас. А Нуну Мендеш и Хакими – бесспорно топовые фулбеки, которые могут все.
С «Барселоной» трудно не растеряться, но важно уметь приспособиться. В прошлом году мы преодолели немало трудностей, и сегодня это еще раз подтвердили. В составе вышли ребята 17–18 лет – и это замечательно. Мы продолжаем верить в себя», – сказал тренер.
Ранее лидер каталонской «Барселоны» Педри выразил обеспокоенность травмой своего одноклубника Гави.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В чилийском Сантьяго проходит матч 3-го тура молодежного ЧМ
Бывший нападающий столичного клуба считает, что Шовковский не справляется со своими обязанностями