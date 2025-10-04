ЭНРИКЕ: «Эти двое лучшие футболисты. Рад, что он играет за нас»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мыслями о выигранном матче против «Барселоны» (2:1).

«Витинья вместе с Педри – лучшие полузащитники в мире. Рад, что он играет за нас. А Нуну Мендеш и Хакими – бесспорно топовые фулбеки, которые могут все.

С «Барселоной» трудно не растеряться, но важно уметь приспособиться. В прошлом году мы преодолели немало трудностей, и сегодня это еще раз подтвердили. В составе вышли ребята 17–18 лет – и это замечательно. Мы продолжаем верить в себя», – сказал тренер.

