Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
04 октября 2025, 02:32 |
ЭНРИКЕ: «Эти двое лучшие футболисты. Рад, что он играет за нас»

Тренер – о матче с «Барселоной»

ЭНРИКЕ: «Эти двое лучшие футболисты. Рад, что он играет за нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мыслями о выигранном матче против «Барселоны» (2:1).

«Витинья вместе с Педри – лучшие полузащитники в мире. Рад, что он играет за нас. А Нуну Мендеш и Хакими – бесспорно топовые фулбеки, которые могут все.

С «Барселоной» трудно не растеряться, но важно уметь приспособиться. В прошлом году мы преодолели немало трудностей, и сегодня это еще раз подтвердили. В составе вышли ребята 17–18 лет – и это замечательно. Мы продолжаем верить в себя», – сказал тренер.

Ранее лидер каталонской «Барселоны» Педри выразил обеспокоенность травмой своего одноклубника Гави.

По теме:
Реал дает колоссальную сумму за одного из лучших игроков планеты
Лилль – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Журналист Canal+ сделал неутешительное заявление по Забарному
Барселона Луис Энрике ПСЖ Лига чемпионов Барселона - ПСЖ Педри Витинья (ПСЖ) Нуну Мендеш Ашраф Хакими
Дмитрий Олейник Источник: RMC
