Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барса готовит продажи двух топ-футболистов ради супертрансфера
Испания
02 октября 2025, 23:56 | Обновлено 02 октября 2025, 23:57
1019
0

Барса готовит продажи двух топ-футболистов ради супертрансфера

Жоан Лапорта намерен привезти в Каталонию Эрлинга Холанда

02 октября 2025, 23:56 | Обновлено 02 октября 2025, 23:57
1019
0
Барса готовит продажи двух топ-футболистов ради супертрансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, президент испанского гранда Жоан Лапорта очень хочет видеть 24-летнего футболиста в клубе. ради подписания норвежца Жоан намерен продать двух футболистов, главным кандидатом на выход является Рональд Араухо. Также рассматриваются продажи Дани Ольмо и Фермина Лопеса. Трансфер Эрлинга обойдется «сине-гранатовым» в сумму около 125 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Эрлинг Холанд провел 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться 11 забитыми мячами и 1 гоелвой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» продлит контракт с капитаном.

По теме:
Без Кейна, кто лидирует? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Забарный оценил победу ПСЖ в Лиге чемпионов и сказал, что думает о Ямале
Кристал Пэлас стал 17-м действующим клубом АПЛ, который сыграл в еврокубках
Барселона Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Эрлинг Холанд Фермин Лопес Дани Ольмо Рональд Араухо
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
Бокс | 02 октября 2025, 07:30 0
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»

Боксер – о своем спаринге с Джошуа

Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги конференций с Кристал Пэлас
Футбол | 02 октября 2025, 18:35 44
Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги конференций с Кристал Пэлас
Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги конференций с Кристал Пэлас

Встреча первого тура еврокубка состоится в Люблине 2 октября и начнется в 19:45

Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Футбол | 02.10.2025, 08:23
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Феррейра и Энрике стали 10-м и 11-м бразильцами Шахтера с голами в сезоне
Футбол | 03.10.2025, 00:26
Феррейра и Энрике стали 10-м и 11-м бразильцами Шахтера с голами в сезоне
Феррейра и Энрике стали 10-м и 11-м бразильцами Шахтера с голами в сезоне
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
Футбол | 02.10.2025, 04:17
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 10
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
01.10.2025, 19:44
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
02.10.2025, 06:23 3
Футбол
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
01.10.2025, 02:45 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем