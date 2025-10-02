Барса готовит продажи двух топ-футболистов ради супертрансфера

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, президент испанского гранда Жоан Лапорта очень хочет видеть 24-летнего футболиста в клубе. ради подписания норвежца Жоан намерен продать двух футболистов, главным кандидатом на выход является Рональд Араухо. Также рассматриваются продажи Дани Ольмо и Фермина Лопеса. Трансфер Эрлинга обойдется «сине-гранатовым» в сумму около 125 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Эрлинг Холанд провел 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться 11 забитыми мячами и 1 гоелвой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» продлит контракт с капитаном.