Барса готовит продажи двух топ-футболистов ради супертрансфера
Жоан Лапорта намерен привезти в Каталонию Эрлинга Холанда
Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает El Nacional.
По информации источника, президент испанского гранда Жоан Лапорта очень хочет видеть 24-летнего футболиста в клубе. ради подписания норвежца Жоан намерен продать двух футболистов, главным кандидатом на выход является Рональд Араухо. Также рассматриваются продажи Дани Ольмо и Фермина Лопеса. Трансфер Эрлинга обойдется «сине-гранатовым» в сумму около 125 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Эрлинг Холанд провел 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться 11 забитыми мячами и 1 гоелвой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» продлит контракт с капитаном.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер – о своем спаринге с Джошуа
Встреча первого тура еврокубка состоится в Люблине 2 октября и начнется в 19:45