  4. Динамо Киев – Кристал Пэлас. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
02 октября 2025, 20:43 | Обновлено 02 октября 2025, 20:44
2169
0

Динамо Киев – Кристал Пэлас. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги конференций

Динамо Киев – Кристал Пэлас. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября Динамо Киев проводит матч первого тура Лиги конференций 2025/26 против английского Кристал Пэлас.

Коллективы играют на стадионе Люблин Арена в Польше. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций 2025/26. 1-й тур, 2 октября

Динамо Киев (Украина) – Кристал Пэлас (Англия) – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Муньос, 31

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Муньос, 31 мин.

По теме:
ВИДЕО. Кристал Пэлас остался доигрывать матч ЛК с Динамо в меньшинстве
ФОТО. Ошибка Бражко: лицо и эмоции Шовковского после гола в ворота Динамо
ФОТО. Как Шахтер прибыл на стадион на игру Лиги конференций с Абердином
Динамо Киев Кристал Пэлас Лига конференций видео голов и обзор Даниэль Муньос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
