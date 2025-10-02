Динамо Киев – Кристал Пэлас. Видео голов и обзор матча (обновляется)

2 октября Динамо Киев проводит матч первого тура Лиги конференций 2025/26 против английского Кристал Пэлас.

Коллективы играют на стадионе Люблин Арена в Польше. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций 2025/26. 1-й тур, 2 октября

Динамо Киев (Украина) – Кристал Пэлас (Англия) – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Муньос, 31

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Муньос, 31 мин.