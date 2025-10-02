Динамо Киев – Кристал Пэлас. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги конференций
2 октября Динамо Киев проводит матч первого тура Лиги конференций 2025/26 против английского Кристал Пэлас.
Коллективы играют на стадионе Люблин Арена в Польше. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.
Лига конференций 2025/26. 1-й тур, 2 октября
Динамо Киев (Украина) – Кристал Пэлас (Англия) – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Муньос, 31
ГОЛ! 0:1 Муньос, 31 мин.
