КВАРЦЯНИЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный расхвалил форварда юниорской сборной Украины U-20 Александра Пищура, предсказывая ему светлое футбольное будущее

– Александр Пищур-младший, вы уже немало о нем сказали. Как вам собственно индивидуальное мастерство парнишки, будут из него люди?

– Будут! Сто процентов, но ему нужно иметь тренера, который будет его понимать. Вот сейчас Дима Михайленко ему доверяет и это приносит свои плоды. Затем он еще будет вспоминать, где будет играть Пищур.

Александр немного зависим, иногда ему некому дать пас или навес. Вот у Манчестер Сити тоже высокий форвард, я о Холанде, так ему даже вратарь Алиссон через все поле навесы отдает, а Эрлинг или сам решает, сбрасывает ли на партнеров и те забивают.

– Вы в Волыни раскрыли Александра Пищура-старшего: какие общие и отличные игровые характеристики у отца и сына?

– Оба действительно любят футбол. Отдаются в игре полностью. Как мне известно, Саша-младший не теряет свое время на игрушки и девушек, хотя, возможно, какая-то девушка у него и есть, я не знаю точно. Да, точно видно, что у него футбол на первом месте. Может, в телефоне еще слишком много сидит, но это болезнь всей нынешней молодежи.

Помню, Саша-старший тренировался и утром, и в обед, и вечером. Каждый день у меня Пищур-старший по три-четыре раза в день тренировался и при этом никогда не был травмирован! А у меня нагрузки были очень серьезные.

– Это известный факт

– Пищур-старший пахал, отдавался, рыгал на тренировках. Злой по-хорошему был. Его сын более застенчивый, культурный паренек.

За младшим Пищуром я давно слежу, когда увидел, как он в Ковеле играл за Мункач. Сразу было видно, что задатки у него хорошие. Давно за ним слежу, знаю, что и отец в свое время на тренировках смотрел пристально за ним.

Из него нужно выжимать все, что можно. Думаю, что даже если у него что-то будет болеть, не скажет, а будет тренироваться и играть, – сказал Виталий.

После двух туров подопечные Дмитрия Михайленко набрали 4 зачетных пункта. Сине-желтые обыграли Южную Корею (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1). Матч Украина – Парагвай состоится в пятницу, 3 октября. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.