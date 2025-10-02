Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный совершил невероятный сейв
Лига чемпионов
02 октября 2025, 00:43 |
883
0

Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный совершил невероятный сейв

Парижане победили 2:1

02 октября 2025, 00:43 |
883
0
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный совершил невероятный сейв
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

В Барселоне состоялся главный поединок недели в Лиге чемпионов. «ПСЖ» одержал волевую победу над «Барселоной» со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер «ПСЖ» испанский специалист Луис Энрике высказался о победе в этой встрече.

«Я думаю, что мы сыграли очень хороший матч. Было трудно, потому что «Барса» владела мячом в начале.

Но мы забили и обрели уверенность. Думаю, во втором тайме мы были лучше», – сказал наставник парижан.

Полный матч против «Барселоны» отыграл Илья Забарный, спасший команду от пропущенного гола в первом тайме.

По теме:
Наполи – Спортинг – 2:1. Два гола Хойлунда, две передачи КДБ. Видео голов
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
ВИДЕО. Как Забарный и Ко вырвали победу у Барселоны на 90-й минуте
Барселона ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Барселона - ПСЖ Луис Энрике
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
Футбол | 01 октября 2025, 22:25 6
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной

Илья вынес мяч из уже пустых ворот

У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Футбол | 01 октября 2025, 08:18 33
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес

В составе киевлян будут отсутствовать три игрока

Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Бокс | 01.10.2025, 05:39
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Монако – Ман Сити – 2:2. Дубль Холанда и развязка на 90-й мин. Видео голов
Футбол | 02.10.2025, 01:05
Монако – Ман Сити – 2:2. Дубль Холанда и развязка на 90-й мин. Видео голов
Монако – Ман Сити – 2:2. Дубль Холанда и развязка на 90-й мин. Видео голов
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
Футбол | 01.10.2025, 05:01
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
30.09.2025, 00:43 3
Бокс
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
01.10.2025, 04:05 1
Бокс
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
30.09.2025, 09:19 11
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем