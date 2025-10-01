Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Олимпиакос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
01 октября 2025, 22:09 | Обновлено 01 октября 2025, 22:31
127
0

Арсенал – Олимпиакос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов 2025/26

01 октября 2025, 22:09 | Обновлено 01 октября 2025, 22:31
127
0
Арсенал – Олимпиакос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября лондонский Арсенала проводит матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 против греческого Олимпиакоса.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне, столице Англии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 1 октября

Арсенал (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Мартинелли, 12

(новость обновляется)

Арсенал – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ПСЖ – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Горячий матч. ПСЖ сравнял счет в матче Лиги чемпионов с Барсой
Монако – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Арсенал Лондон Олимпиакос Пирей видео голов и обзор Лига чемпионов Габриэл Мартинелли
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
Футбол | 01 октября 2025, 22:25 3
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной

Илья вынес мяч из уже пустых ворот

18-летний вратарь Кайрата получил авто после игры с Реалом
Футбол | 01 октября 2025, 18:57 5
18-летний вратарь Кайрата получил авто после игры с Реалом
18-летний вратарь Кайрата получил авто после игры с Реалом

Шерхан Калмурза пропустил от испанского клуба 5 мячей

У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Футбол | 01.10.2025, 08:18
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Футбол | 01.10.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Футбол | 01.10.2025, 09:39
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 10
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
30.09.2025, 07:12
Футбол
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
30.09.2025, 14:27 15
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
29.09.2025, 17:15 3
Теннис
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
30.09.2025, 00:06
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем