Лига чемпионов01 октября 2025, 22:09 | Обновлено 01 октября 2025, 22:31
127
0
Арсенал – Олимпиакос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов 2025/26
01 октября 2025, 22:09 | Обновлено 01 октября 2025, 22:31
127
0
1 октября лондонский Арсенала проводит матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 против греческого Олимпиакоса.
Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне, столице Англии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 1 октября
Арсенал (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Мартинелли, 12
(новость обновляется)
Арсенал – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 октября 2025, 22:25 3
Илья вынес мяч из уже пустых ворот
Футбол | 01 октября 2025, 18:57 5
Шерхан Калмурза пропустил от испанского клуба 5 мячей
Футбол | 01.10.2025, 08:18
Футбол | 01.10.2025, 06:23
Футбол | 01.10.2025, 09:39
Комментарии 0
Популярные новости
Футбол
01.10.2025, 13:56 10
30.09.2025, 07:12
30.09.2025, 14:27 15
29.09.2025, 17:15 3
Бокс
01.10.2025, 04:55
30.09.2025, 17:35 11