Арсенал – Олимпиакос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

1 октября лондонский Арсенала проводит матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 против греческого Олимпиакоса.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне, столице Англии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 1 октября

Арсенал (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Мартинелли, 12

(новость обновляется)

