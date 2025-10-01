Экс-игрок Динамо и Карпат может трудоустроиться тренером в клубе УПЛ

Бывший футболист «Динамо» и «Карпат» Владимир Шаран может вренуться к тренерской работе.

По информации SportAtena, Шаран может трудоустроиться в «Александрии», где будет тренировать вторую команду. «Александрия-2» сейчас играет в группе Б Второй лиги и занимает пятое место с 16 очками.

Шаран уже тренировал «Александрию», где вернул команду в УПЛ, а уже в сезоне 2018/19 взял с клубом бронзовые награды.

Последним клубом, который возглавлял Шаран, был «Минай». Владимир покинул клуб в 2023 году. До этого он работал в «Карпатах», «Закарпатье» и «Звезде».