Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 20:42 |
Экс-игрок Динамо и Карпат может трудоустроиться тренером в клубе УПЛ

Владимир Шаран может возглавить «Александрию-2»

ФК Минай. Владимир Шаран

Бывший футболист «Динамо» и «Карпат» Владимир Шаран может вренуться к тренерской работе.

По информации SportAtena, Шаран может трудоустроиться в «Александрии», где будет тренировать вторую команду. «Александрия-2» сейчас играет в группе Б Второй лиги и занимает пятое место с 16 очками.

Шаран уже тренировал «Александрию», где вернул команду в УПЛ, а уже в сезоне 2018/19 взял с клубом бронзовые награды.

Последним клубом, который возглавлял Шаран, был «Минай». Владимир покинул клуб в 2023 году. До этого он работал в «Карпатах», «Закарпатье» и «Звезде».

