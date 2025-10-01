Гендиректор Динамо объяснил, почему клуб не отпустил Бражка в Вулверхэмптон

Генеральный директор киевского «Динамо» Дмитрий Бриф объяснил, почему столичный клуб зимой 2025 года не отпустил полузащитника Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон»:

«Здесь все просто. Бражко – это наш воспитанник, наш ключевой игрок, на которого мы рассчитываем. На момент предложения у нас были две важные задачи – чемпионский титул и проход в Лигу чемпионов, которая является самым престижным клубным турниром мира.

Мы поговорили с Владимиром и нашли общий знаменатель – он согласился, что должен помочь «Динамо» вернуть золото».