Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 23:55 | Обновлено 01 октября 2025, 23:56
Гендиректор Динамо объяснил, почему клуб не отпустил Бражка в Вулверхэмптон

Дмитрий Бриф вспомнил разговор с хавбеком

01 октября 2025, 23:55
Гендиректор Динамо объяснил, почему клуб не отпустил Бражка в Вулверхэмптон
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Генеральный директор киевского «Динамо» Дмитрий Бриф объяснил, почему столичный клуб зимой 2025 года не отпустил полузащитника Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон»:

«Здесь все просто. Бражко – это наш воспитанник, наш ключевой игрок, на которого мы рассчитываем. На момент предложения у нас были две важные задачи – чемпионский титул и проход в Лигу чемпионов, которая является самым престижным клубным турниром мира.

Мы поговорили с Владимиром и нашли общий знаменатель – он согласился, что должен помочь «Динамо» вернуть золото».

Динамо Киев Вулверхэмптон Владимир Бражко трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
